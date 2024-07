Od prvog aprila je krenula da se sprda sama s sobom: Gledateljka dala sve od sebe da dozove Maju pameti, udarila žestoko na Stanislava (VIDEO)

Nije je štedela, iako je voli!

Voditelj Darko Tanasijević poželeo je dobro veče narednom gledaocu, a na liniji bila je Alka iz Zagreba.

- Pozdrav iz Zagreba. Ja sam deo Majine podrške, višegodišnje. Htela sam da pohvalim Maju i da podelim Majino učešće u dve etape. Prvi je do prvog aprila, a od prvog aprila je sprdnja sama sa sobom. Ne mogu da procenim šta je nju nagnalo da nastavlja da se ponižava?! Do 01.04. imala je savršeno učešće, od komentarisanja, do intervjua, to dobro zna pionir rijalitija...U trenutku kada je ona ušla u odnos s pionirom rijalitija, koji je jako dobro proučio rijaliti, krenula da se ponižava. Meni je jako žao što se ona trudi oko nekoga ko je rekao da je izgubio plasman zbog Maje, a ja tvrdim da je Maja izgubila plasman zbog njega...Ja mislim da je on šalabajzer, da je proučio rijaliti i da mu je pala sekira u med. Ja vidim problem kod Maje, jer ne shvatam šta se dogodilo kod nje i da ona ovo sebi dopušta?! Kome se ti pravdaš?! Po čemu je on to tebe dostojan, zbog čega je njegova porodica bila uvređena što je imao s**sualni odnos?! Veliki biznismen, a ne zna da ga snimaju kamere?! Je l' se neko pitao kako se osećala tvoja porodica?! Ja ne znam kad će se Maja opametiti i shvatiti ono što govori Marija Kulić, a to je da joj ne treba odnos u rijalitiju - rekla je gledateljka.

- Ja sam rekla da imam ljude koji me vole i podržavaju, ja njihovo mišljenje poštujem i radim kako hoću. Slažem se da tata rijalitija sigurno želi da bude ja, to je večeras i dokazano i to je vrlo jasno - rekla je Maja.

- Svejedno je koliko imaš hejtera, ali nikad ljudi koji tebe vole nisu odustali od tebe, a mnogi su odustali - rekla je gledateljka.

- Ne intresuješ me. Ja da nisam ušao u vezu, ja bih bio bolje plasiran sto odsto - rekao je Krofak.

- Da li smatrate da je Stanislav iskoristio Maju zarad nekog svog cilja

- Naravno da jeste, ne, nego je hteo oženiti?! Je l' to, je l' je hoće oženiti?! Tačno je znao kako treba da se ponaša - rekla je gledateljka.

Autor: Nikola Žugić