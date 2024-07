Pravo lice Anđele Šparavlo: Bojanu urniše pozivima i porukama, porodicu ponovo magarči! Ovo je šokantna istina (FOTO)

Pavlovićeva prekinula ćutnju, pa izbacila dokaze!

Bojana Pavlović odlučila je da prekine ćutnju i iznese istinu o Anđeli Šparavalo. Iako nije želela do sad preterano da komentariše detalje njihovog raskida, nije mogla da ostane imuna na njeno oglašavanje u medijima, zbog čega je javno obelodanila poruke na kojima se vidi da je pokušavala da dođe do nje i nakon razlaza.

Iako Šparavalo trenutno na sve moguće načine pokušava da se opere od odnosa sa bojanom, izgleda da je i dalje nije prebolela, o čemu govore propušteni pozivi i poruke koje je slala Pavlovićevoj na društvenoj mreži Instagram.

- Bojana, hitno, spakovali me. Objasniću ti sve. Kad si znala da staneš unutra za mene stani i napolju ako si toliki čovek, kako si znala da me ostaviš tako sad i dođi, pošto si rekla da me nećeš ostaviti na cedilu... Evo šta ti radiš sad - glasila je poruka.

- Bojana, dolazi odmah po mene, kaži nekome da dođe... Objasniću ti sve, samo kreni molim te - pisala je Anđela.

Na sve poruke i pozove koje je Bojana dobijala od Anđele samo joj je kratko poručila da je ostavi na miru.

Anđela je Bojani takođe i poslala njihovu sliku uz emotivnu poruku.

- Bojana, pa lepo mi je kad smo zajedno, volim svaki trenutak sa tobom. Gledam naše slike i setim se svega znaš kako mi je teško beze tebe. Ja ne funkcioniđem kad nismo zajedno - glasila je njena poruka.

Autor: Andrea Nikolić