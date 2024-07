Neočekivani poziv: Bivša zadrugarka uključila se u program, pa Mioni uputila reči koje lede krv u žilama! (VIDEO)

Dala joj savet zlata vredan!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditelj u studiju je Darko Tanasijević. Njegovi večerašnji gosti su Miona Jovanović i Stanislav Krofak.

Uključila se nova gledateljka, odnosno bivša zadrugarka, Mima iz Pukovca.

- Stanislave, to nije bila ljubav prema Mioni, treba da joj se zahvališ što je sad dobio reklamu. On će devojkama da uđe pod kožu, dok ne dobije ono što želi. Razumem zašto je pobegla. Zamislite, da poredimo njega i Ša. Da nema Ša, ne bih ni gledala. On je bio iskren, a kad vidim da osoba zadržava svoje mišljenje, može da te prevesla. Ja sam imala takvog momka - rekla je Mima.

- Meni je otac preminuo, Miona to nije znala. Miona, idi sutra kod svojih i pruži im ljubav. Nikad ne znaš kad je poslednji dan - nastavila je ona.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković