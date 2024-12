Ženo, beži od njega: Anđela posavetovala Sofiju da se skloni od Terze za njeno dobro, usledio njen šok odgovor! (VIDEO)

Dala joj savet iz ličnog iskustva!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Učesnici su imali prilike da pogledaju razgovor. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sofiji Janićijević kako bi dao svoj sud o video klipu. Učesnici su imali prilike da pogledaju razgovor Danijela Dujkovića Munjeza i Borislava Terzića Terze koji pljuju Sofiju.

- Munja se meni izvinio jer je tako osetio - rekla je Sofija.

- Terza ti ne želiš da prihvatiš kada ti neko nešto kaže. Munja ti pljuje Sofiju, a ti odmah menjaš temu i ne možeš da prihvatiš - rekao je Stefan.

- Naravno da je prethodni klip bio manipulacija i ja smatram da je time htela da se osveti Milici. Moram da pohvalim Terzu, drago mi je što se sklonio do Miličinog porođaja. Ja znam i ja to tvrdim, ali ne mogu da ne pohvalim što se on trudi. S druge strane, ona se bori sa svim komentarima, jedino joj je ostala borba za ljubav sa Terzom i onda drži svoje da dokaže svima. Slažem se sa Munjom u svemu, ali to je trebalo da se priča u septembru. Sad mi je najgore što njegovi drugovi ustaju i pričaju te stvari, gde ste bili tada da kažete Sofiji? To mi se ne dopada, kada je Milica ušla, većina ljudi se fokusirala na Terzu, a sada kako se Terza povukao, ona pokušava da dokaže ljubav njemu - rekla je Anđela.

- Ja sam pri ovom stavu od kad je Milica ušla i neću ga menjati - rekao je Munjez.

- Sofija, ženo, ovakav ti ne treba, on ne treba nikom. Sa njim sebi nikad nećeš dobra biti, povuci se i skloni se od njega da bi bila dobra za sebe. On se nije zauzeo za trudnicu, što bi se zauzeo za nju? Meni su veći muškarci i Milica i ona. Muškarac koji ostavlja obe žene u trenutku kada je sve za*rao, pi*ka. Razlika između mene i nje je što sam ja bila iskrena - rekla je Anđela.

- Munja je rekao: ''Trebao si nulu da joj daš''. Ja smatram da je trebao da joj da srednji budžet, malim budžetom je okrivio nju za sve. Meni, vas dvoje snosite istu krivicu. Time što je Sofiju ostavio poslednju za budžet, itekako je otkrio mnoge stvari - rekao je Karić.

- On je u hotelu ismejao sve učesnike koji su ga podržali u malom budžetu - rekao je Đedović.

- Munjez je l' misliš da ti je Milica oprostila? - upitala je Ivana.

- Ne znam, ali meni je drago što sam ovde provodio vreme sa njom - rekao je Munjez.

- Ja nisam znao za Sofijine laži, ja preko nekih stvari neću da pređem. Ja sam dete sa Kosova, ne bih nikada bio sa osobom koja je te nacionalnosti - rekao je Terza.

- Taj čovek je gospodin - rekla je Sofija.

