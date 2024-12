On sam sebe laže: Milica istakla da Bebica zaslužuje bolju devojku od Teodore, on se usaglasio sa njom, pa usledio RASKID! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Milici Veličković.

- Teodora nije ispala fer prema tebi, što sad ne kažeš onda šta ti je govorila tokom prošle sezone, pa da vidi on s kim ima posla? - glasilo je pitanje.

- Nije mi ništa rekla. Što se njih tiče, ne mešam se. Bebica i ja smo u istom sosu. On ima monstuma pored sebe, kao što sam ja imala Terzu. On zaslužuje bolju osobu pored sebe, ali nije na meni da se mešam. Da sam ja znala, sebi bih bolje izabrala. On sam sebe laže. On nije trudan, pa se toliko i ne stresira - odgovorila je Milica.

- Uvek može bolje, to da, ali je Teodora moj izbor - rekao je Bebica.

- Ti i ja smo upravo raskinuli - istakla je Teodora.

Autor: S.Z.