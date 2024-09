Razočarana sam: Aneli priznala da se oseća poniženo jer je Mateja stavio odnos sa Enom ispred nje! (VIDEO)

Dala svoj sud!

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića bila je Aneli Ahmić koja je progovorila o odnosu sa Matejom Matijevićem.

- Šta se dešava ovih dana kod tebe? - upitao je Darko.

- Imam taj neki odnos sa Matejom, ali ne razume jer sam malo tužna zbog Nore, svog deteta. On to ne može da razume, jer nije otac. On mene nije hteo da prizna za devojku, nije mi to jasno. Meni Mateja ovako prija, ali ja vidim da se on zaljubio. Nema hrabrosti da prizna da se zaljubio. Mislim da ga je strah da kaže jer mene osobe s kojima je dobar ne vole - istakla je Aneli.

- Kako komentarišeš Mateju i Enu? - upitao je Darko.

- Deluje nekako kao da nemaju nedefinisan odnos. Iskreno, malo je pogubljen od momenta kada je ona ušla. Što se tiče nje, nisam imala priliku da je upoznam. Videću kako će biti - kazala je Aneli.

- Da li se sada osećaš manje vrednom zbog svega toga? - upitao je Darko.

- Verujem u sebe, ali me je Mateja ponizio. Ne gledam žene kao konkurenciju, ali mi je ego narušio. Baš me je odbio i stavio me je na zadnje mesto. U mom prethodno odnosu, moj bivši partner(Janjuš) me je stavio na prvo mesto. Razočarana sam. Ništa dalje ne želim da imam s njim, kad je ljubavni odnos u pitanju - istakla je Aneli.

Autor: S.Z.