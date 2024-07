Hitno oglašavanje Lepog Miće: Džaba ste krečili, u rijalitiju ću biti do smrti!

Ovo je istina o njegovom odlasku u penziju!

Danas je do našeg portala došla informacija da je Lepi Mića dobio ultimatum od supruge da završi svoju rijaliti karijeru, koja traje 11 godina. Mi smo ga odmah pozvali kako bismo iz prve ruke saznali da li je to istina i da li će on poslušati Snežanine navodne uslove.

Međutim, on nam je odmah rekao da je to teška laž i da mu neprijatelji pakuju priče koje nisu tačne.

- Vidim da su se mnogi obradovali jednoj običnoj laži i informaciji koja nije tačna. Moja supruga nikad ne može da donosi odluke u moje ime, niti ja u njeno. Ona radi svoj posao, a ja svoj... Tako da odluku da li ću biti u rijalitiju ili ne donosim isključivo ja. Zaista sam mislio da se povučem, ali dušmani su džabe krečili. Sad im poručujem jasnije i glasnije nego ikad, džaba se radujete sitne duše, Lepi Mića će biti u rijalitiju do smrti - poručio je Lepi Mića za Pink.rs.

Autor: Andrea Nikolić