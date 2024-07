Progovorio o deci: Samir Ramović otkrio da li se čuo sa Kačavendom, pa priznao da mu je rođenje naslednika promenilo život!

Reporterka Katarina Rogojević je u Premijeri-Vikend specijalu razgovarala sa bivšim takmičarom Elite Samirom Ramovićem.

Na samom startu Samir je otkrio Katarini da je snimio novu pesmu:

- Pesma je izašla pre pola sata na jutjub kanalu, super je sve. Zadvoljan sam, spot je živopisan i ima dosta pozitivnih rekacija. U spotu je moj drug Mensur koji glumi negativca , ali to samo u spotu, jer mi je u životu pravi prijatelj - rekao je Samir, pa se osvrnuo na Elitu i prijatelje sa kojima se družio:

- Mimo rijalitija sam se video samo sa Mensurom i Janjušem, a oni su meni tamo bili pravi prijatelji, a to su pokazali i vani, planiramo da se vidimo i u Crnoj Gori - rekao je Samir.

Samir je nakon toga otkrio da li se čuo sa Milenom Kačavendom:

- To bih ostavio za sebe, imam tu neku staru informaciju, ali ne bih ja mnogo toga rekao. Sve je pozitivno, čuli smo se prijateljski i to je to. Ja moram da kažem da sam zadovoljan svime što se izdešavalo poslednjih nekoliko dana i ostajemo drugari. Sve bi bilo drugačije da smo se sreli negde druge, ja nisam tamo uradio neke stvari kako je ona tražila - govorio je Samir pa je otkrio kako bivša supruga reagoava na njegovo ponašanje u Eliti:

- Porodica je zadovoljna, a sa bivšom suprugom ne pričam o tome, tu pričamo samo o deci - govorio je Samir koji je progovorio o deci:

- Ja kada sam dobio decu ispostavilo se da oni imaju određeni autizam, i život se promenio. Trudimo se i bivša supruga i ja da ih spremimo za život, jako je teško, ali to je moj život i borimo se sa tim, moja deca će uvek biti isred mene - govorio je Samir i otkrio da je slobodan:

- Slobodan kao ptica na grani, ja jesam pogrešio jer sam pričao o emocijama tamo, to je greška, trebalo je samo da uživamo, ali ja sam bio iskren - dodao je Samir.

Autor: N. Brajović