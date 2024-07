Ne štedi reči! Car žestoko osudio Aleks: Dno dna! Spomenuo i njihovo dete!

oNaciju je šokiralo oglašavanje pobednice "Zadruge 6", Aleksandre Aleks Nikolić u uživo emisiji "Narod pita", kada je izjavila da nije znala da se njen bivši, Filip Car, uključio u emisiju, jer ga je tada zvala, a ono što je posebno privuklo pažnju, jeste njeno otkriće da je našla novog dečka.

Maja Marinković, Filipova bivša devojka, u emisiji "Narod pita" imala je žestoko suočavanje sa Carem, te je u tom momentu on otkrio da ga zove majka njegove ćerke, Aleksandra Aleks Nikolić, pobednica šeste sezone rijalitija "Zadruga", što je mnoge šokiralo. Samo par minuta nakon toga, oglasila se i Aleks, koja je otkrila da nije znala da se uključio, te i da ima novog partnera. Šta je Aleks rekla, pogledajte u nastavku:

Nakon toga, za Pink.rs oglasio se i sam Car, koji je ogolio dušu do koske i otkrio da je zapravo sumnjao da je Aleks nekoga našla. Šta je on sve izjavio, pogledajte u linku ispod:

- Ne želim da opletem po tebi kako bi trebao oplesti, a budeš li se tako cerila i kerila i tako sprdala i sa tim k**vetinama koje sam odavno pregazio se cerekala, nego neću da opletem po tebi jer ti ne želim negativu i da se loše osećaš da to prenosiš na dete jer je blizu tebe i da radim bljuvotinu. Dosta nam se i ovako slade, na šta to liči, to je dno dna! Meni si se prvo javila, ne ja tebi. Da, sramota je s kim igra, od mojih bivših do ne znam koga - izjavio je Car.

Autor: Nikola Žugić