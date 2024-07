Ne bi me čudilo da je ona Kačavendin pokojni verenik: Đedović razotkrio celokupnu aferu Anite i Matee Car, evo šta je sve saznao (VIDEO)

Žestoko!

Voditeljka Ivana Šopić na samom početku emisije "Narod pita" dala je reč Marku Đedoviću, koji je otkrio šta je on saznao vezano za celokupnu priču oko Matee Car.

- Ko je tu koga šta i kako, večeras ćemo raspredati, ne znam odakle ćemo početi. Verovatno od te whatsapp grupe...Matora je napravila grupu u kojoj nas je pozvala u restoran da se nađemo, ja ne smatram da treba da se nalazimo u restoranima, pričali smo tamo pred TV kamerama, pričamo i ovde. Ja se jesam odazvao, napisao sam da ako je nešto intresuje da može da me pozove. Kada sam izašao, pozabavio sam se tim stvarima i sve sam saznao. Što se Sandre Rešić tiče, ima krivicu što je dovela nju u stan, ta devojka Matea Car internet manijak, ne bi me čudilo da je ona pokojni verenik Milene Kačavende. Moj stan i Sandra Rešić desilo se u novembru, a priča je krenula pre svadbe, tokom svadbe i posle. Koliko sam ja saznao, tu priču je znala jedna od administratora, ta Džuli je znala sve, postoji snimak u kome Matea govori: "Džuli ti si jedina od starta za sve to znala", ova je rekla da to jeste. Ta ista Džuli je Matoru ubeđivala pre Amidžija da od toga nema ništa - rekao je Đedović.

- Zamolila me je da demantujem to, da ona ima devojku pet godina i da je ona ljuta - rekla je Matora.

- To da je Anita varala to ceo svet zna, to niko ne osporava...Dešava se situacija, to me podsetila Sreda Adams. Bio je dogovor da se gura Lejdi, ceo rijaliti, to su i mene zamolili pre ulaska. Lejdi je za sve to znala, celu priču i da je Džuli znala od starta. Meni je Sreda napisala da Džuli ima neku likušu koja bi razvalila dva braka. Ja sam se, hvala Bogu, oglušio o to. Oni su Mateu želeli da preko mene ubace u rijaliti, da bi se priča zakuvala preko Lejdi. Ja nisam imao pojma ko je Matea tada. Oni su krenuli da igraju rijaliti napolju, želeći da uvuku od spolja neke ljude, a favorit im je bila Lejdi Di. Nakon toga se umešala Ermina, ona je s Džuli jako dobra, vodila joj je profile dok je ona bila u "Zadruzi". Sandra Rešić, Đedović i Sreda je bacanje teže od onoga gde su Džuli, Lejdi, Matea i naravno Anita, jer je direktni učesnik prevare. Zaj**ali su se u računici, ja nisam ovca i budala. Nek je dovela Matoru u moj stan, posle svega - rekao je Marko.

Autor: Nikola Žugić