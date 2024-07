Žestoko! Mića udario po Asminu zbog pretnji i dolaska ispred njegove zgrade: Neka uđe u Elitu, ostavićemo mu mesta kod svinja (VIDEO)

Haos!

Voditeljka Ivana Šopić poželela je dobro veče u emisiji "Narod pita" narednom gledaocu, a sledeći je kraj telefona bio Lepi Mića, koji je na samom početku progovorio o pretnjama Asmina Durdžića i njegovom dolasku ispred njegove zgrade.

- Sedio sam celu noć u Knezu, bio na Kalemegdanu, lepa je noć...Ja se ne bavim budaletinima, ta vreća puna go**na i da dođe ispred vrata da se obračunava, zemljače, ako hoćeš da se obračunavaš s nekim, ti ga nađeš. Taj čovek mene traži dva dana, ne može da me nađe, ali to je za mene sprdnja. On je jedna ozbiljna budaletina, da ja s budalom se svađam. Pravi tu neke šatro priče neke budalaštine, ali opet kažem, svako govori o sebi. Neka stisne mu*a, neka uđe u "Zadrugu" ostavićemo mesta kod svinja, tamo mu je mesto, pa ćemo se ćerati deset meseci. Pošto mi pretiš, sada mu kažem, nap**i mi se k**ca - rekao je Mića.

- Ma smejali se budali - rekao je Đedović.

- Dođi zemljače bez televizije, pa ću ti ja objasniti. Neću da trošim reči na jednog vepra, on je za mene sprdnja, ja sam se sprdao taj dan. Sedeo sam ispred zgrade pet sati. Država Srbija je pravna država koja ima pravosuđe, sve stvari se rešavaju putem pravosuđa, a ne da to rešava jedan debeli prasac Asmin. Idi, izvadi DNK, pokaži da si muškarac i prihvati to dete. Ja čuvam poruke koje si pisao za moju ženu i moju ćerku koje ni ne znaju da postojiš - rekao je Mića, a onda se osvrnuo na gošću emisije "Narod pita",

- A što se tiče Matore i ove cele priče, itekako ću o ovome da pričam. Nadam se da je Matora konačno shvatila da neke stvari nije radila kako treba, vidi se da Anitu i dalje voli, da joj je ona rak-rana. Nije Matoru namagarčila Anita, ona je samu sebe namagarčila verujući ljudima oko sebe. Matora mora da shvati da joj niko nije kriv, ona je sama neke stvari radila. Nikada nisam objašnjavao okolo, uvek sam bio direktan, ona se stalno svađala sa mnom i pričala da je mrzim. Šta tera pravdu ko je kriv? Nije mi jasno da ganja ko je kriv? Nijedna njena devojka nije rekla ništa lepo za nju. Kako su njenih 10 devojaka loše, znači onda loše bira - rekao je Mića.

- Javila mi se Monika - rekla je Matora.

- Šta kaže - pitao je Mića.

- Izvinila mi se Monika, živi, kaže da je grizla savest što se onako ponela prema meni - rekla je Matora.

- Njima je mesečnica, sada su upravo zajedno. Oni mogu i ne mogu da budu zajedno, nisam ja neko ko radi kao varioc pa varim veze, ne. Da su prekinuli posle izlaska, njihovo bi imalo opravdanje, jer je Anita izašla kao bolja devojka, ljudi! Da li će oni biti zajedno? Boli me k**ac. Ja bih najviše voleo da Matora nađe muškarca, da se uda i da rodi dete - rekao je Mića.

Autor: Nikola Žugić