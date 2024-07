Ovo je sve lažno dokazivanje: Ša i Lepi Mića u brutalnom sukobu, Miona ih sve vreme nemo sluša! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji voditelj Milan Milošević ugostio je finaliste Elite 7 Nenada Aleksića Ša i Mionu Jovanović. Lepi Mića se uključio u program, te smatra da Miona i Ša dokazivanjem da im je dobro ustvari pokazuju kako je priča totalno drugačija.

Molim vas veliki aplauz za Lepog Miću -rekao je Milan.

Kao da zove Maradona, nikad bolje sam. Gledam ne baš od početka ali gledam. Ja i dalje stojim iza svojih reči, mislim da priča ono što ne misli. Ovo je samo dokazivanje da prikažu kako je sve lepo ali mislim da nije to to. Opet kažem da ništa od toga nije sporno, imaju pravo da bude zajedno ali ne vidim razlog za toliko dokazivanje -rekao je Mića.

Pa pitaju nas ljudi, moramo to da pričamo, ne namećemo se mi sami -rekao je Ša.

Ša jeste zaljubljen i doživeo je milion uvreda a ona je jednostavno ta koja ne pokazuje da joj je stalo. Miona jeste zaista prelepa devojka, nije neki ološ ali oni moraju da shvate šta su njeni roditelji videli a da oni to ne mogu da shvate. Miona mi nije jasna da neke stvari ne može da skapira, otišla je i videla kako je kod kuće i opet se vratila. Ja ne verujem da je sve super, da li ima nešto gore od ovoga što se desilo u rijalitiju. Ja kad sam pričao za vezu Cara i Maje dokazalo se da sam bio u pravu. Što se tiče mene sve mi je jedno nego samo govorim šta vidim -odbrusio je Mića.

Nemam ja šta bilo kome da dokazujem, nama je lepo pa nam je lepo, ne mogu da kažem nešto što nije. Ja sam znao da ćemo mi biti mnogo bolji napolju -rekao je Ša.

Ja bih pitao Mionu da li poštuje svoju porodicu? -pitao je Mića.

Ispada u nekim situacijama da ih ne poštujem i to se slažem -rekla je Miona.

Deca treba da budu srećna i to je najbitnije. Ako je ona srećna sa mnom šta je problem, oni to treba da podrže. Ja sam bio u pravu da Stanislav i ona neće biti zajedno, vidi se sa kim je ostala u odnosu. Ona je normalna i nemoj da je vređaš, meni se ne sviđa to što nisu zagrlili Mionu pri izlasku, meni je to scena haos -rekao je Ša.

Oni bi jedino bili srećni da on nestane iz mog života ali ja se nadam da će vremenom popustiti i shvatiti

Autor: Nemanja Šolaja