Šokantno: Đedović pročitao poruku bivšeg štićenika ''Dečijeg sela'' u Kamenici, u kom je Bojana boravila, a evo šta je napisao! (VIDEO)

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditelj u studiju je Ivana Šopić. Njeni večerašnji gosti su Jovana Tomić Matora i Marko Đedović.

- Želeo bih da pročitam nešto - počeo je Đedović.

- Inače, sam bivši štićenik ''Dečijeg sela'' u Kamenici. U to vreme džeparac je bio oko 3.000 dinara. Pošto je i tad to bila mala cifra za mesečni nivo, Bojana Pavlović se dosetila da dečaka pod imenom Marko Jovanov uzme pod svoje i da ga šalje da svakodnrvno prosi za novac, koji je završio kod nje. Taj dečak je, nažalost teško bolestan i uvek je bio pod jakim terapijama. Takvog su ga slali, sa pričom da mu je preminuo otac i da skuplja za njegovu sahranu. Fizički ga je napadala. To je jedna tužna slika koju je videlo mnogo štićenika, a nije smelo da se iznese, zbog Bojanine loše naravi - pročitao je Marko.

- Ja sam socijalni radnik, molio bih da se ovo istraži. Apsolutno sumnjam da je Bojana učestvovala u svemu ovome jer nije dala da se ovo pročita prošli put. Kad je mala Anđela izlaprdala sve, ostavila ju je. Anđela je slagala za mnoge stvari, ali mislim da ovo nije slagala. Ako je iskorišćavala devojku koja psihički nije dobro i zavadila je sa porodicom, onda nešto nije u redu s njom. Slobodo neka tuži, rado ću doći sa dokazima - rekao je Marko.

- Da li misliš da je Bojana ostala sa Anđelom da je finansijski opljačkala - pitala je Ivana.

- Da, ima tu još groznih stvari - kazao je Marko.

Autor: Iva Stanković