Šok: Gledalac osolio po Đedoviću i Matoroj, Marko otkrio zbog čega Željku Kuliću nije čestitao rođendan (VIDEO)

Progovorio o svemu!

Voditeljka Ivana Šopić poželela je dobro veče narednom gledaocu u emisiji "Narod pita", a kraj telefona bio je Dimitrije iz Beograda.

- Đedoviću zameram što je poltron i što je imao klanove, a za Matoru nemam ništa lepo da kažem. Matora je išla na patetiku, kao da je jedina prevarena, uvek je pogrešne ljude oko sebe branila, tako da me zanima njeno mišljenje o tome da li je svesna da ona uopšte nije žrtva kako sebe predstavlja - pitao je gledalac.

- Nisam žrtva, ne doživljavam sebe. A inače moram da pozdravim mačketinu jednu Džordž koja me sada gleda - rekla je Matora.

- Za Marka imam pitanje, ko mu je bio favorit u rijalitiju - pitao je gledalac.

- Favorit su mi bili Milena Kačavenda i Anđelo...Sa Miljanom? Kada je krenula da me napadne i da me udari, mislim da nije ni gledala, da je to u besu. Setio sam se zašto nisam čestitao Željku rođendan, nisam, jer je Marija okačila neku budalaštinu sa nekog NN profila da sam ja rekao da je Miljana u ludnici, to je njoj rekao neki profil na instagramu. Niti sam rekao, niti znam takvu stvar. Marija Kulić i ja se dan-danas pratimo, verovali ili ne - rekao je Marko.

- Miljana i ja nismo ni u kakvom odnosu, ona je zanimljiva i uvek će biti, što ne znači da opravdavam njene neke postupke - rekla je Matora.

Autor: Nikola Žugić