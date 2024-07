Nema šta da ponudi: Uroš osuo paljbu po Miljani, Ša izrazio želju da uskoro bude u dobrim odnosima sa Mioninom porodicom! (VIDEO)

Korisnici Iksa ih urnisali!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a večerašnji gosti u studiju su Nenad Aleksić Ša i Uroš Stanić.

Na redu su izjave korisnika društvene mreže Iks.

- Je l' samo meni Uroš liči na Miljanu Kulić sa kratkom kosom - napisao je jedan korisnik.

- Mnogi me upoređuju s njom. Video sam da je njena mama izjavila da hoću da budem Miljana u muškom obliku. Ja sam je odavno prešišao, ona nema šta da ponudi. Ona je bežala zbog procenata, ja sam to podneo. Ona je zla, sujetna i isfrustrirana - rekao je Uroš.

- Miona je posebna, tako je bilo i za Taru - napisao je jedan korisnik.

- Miona je specifična, jedinstvena i unikatna - rekao je Ša.

- Da li te je tata pozvao na ručak - napisao je jedan korisnik.

- Naravno, izgrlio je Mionu. Moja porodica nas podržava. Svratili sni kod brata i snajke. Lagana atmosfera, moji su lagani skroz. Miona nikom ništa ne zamera, kao ni Kiza. Nadam se da će i njeni videti kako se ophodim prema Mioni i voleo bih da jednog dana svi sedimo zajedno. Kad sam izašao iz rijalitija, bio sam ogorčen, ali sad nemam ni gram ljutnje u sebi - rekao je Ša.

- Teško mogu da opstanu veze, ako su narušeni porodični odnosi. Može na kratke staze - dodao je Uroš.

- Uroš izgleda kao Boki 13 - napisao je jedan korisnik.

- On je jako lep muškarac, drago mi je da me upoređuju sa tom osobom. Imao je hrabrosti da se u to vreme tako oblači i ponaša - rekao je Stanić.

- Zašto si izjavio da je Stanislav želeo kontakt sa Mionom? Teši se, Šaki - napisao je jedan korisnik.

- Svako ima svoje mišljenje, to je iskrivljena slika. Ispalo je da sam ja u pravu - odgovorio je Nenad.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković