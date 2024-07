Haos pred večerašnju emisiju: Jovana saznala da je Rajačić unajmio advokata protiv nje, hitno se oglasila (FOTO)

Nakon ovoga sigurno je ta će večerašnja emisija biti burna!

Učesnica "Elite" Jovana Cvijanović saznala je da Uroš Rajačić planira da je uništi, jer je došla u posed prepiski, koje nam je prosledila. U porukama je Uroš rekao kako Jovana planira da ga tuži, što je ona za naš portal odmah demantovala.

Uroš se u preko poruka požalio da Jovana planira da ga tuži, zbog čega je odlučio da angažuje advokata i napravi joj pakao.

Ona se za naš portal oglasila i žestoko odgovorila.

- Vidim ovde da se Uroš i dalje bavi sa mnom. Tužila nisam nikoga. Niti Uroša, niti bilo koga. Niti sam šta objavljivala. Ponovo vidim more uvreda da sam klosarka bolesnica i slično... Na to zaista nemam šta da kažem neka ljudi procene sami zašto me dečko i dalje vređa, kog niti diram, niti bilo šta. Ne uzimam ga u usta. Vidim da ovde sa devojkom kuca da hoće da me zgazi, da će joj dati sve ukloliko mene zgazi.... Zaista mi je ovo jezivo kada vidim šta dečko radi - rekla je za Pink.rs Jovana Cvijanović.

Autor: Andrea Nikolić