Burna noć iza nas: Janjuš dobio zasluženu osudu cimera, Ša doživeo totalno pomračenje i napravio rusvaj zbog Mione!

Noć iza nas bila je jako burna, a emisija "Pitanja novinara" napravila je totalno pometnju među takmičarima Elite!

Sinoć je u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita", kao i svakog petka, održana emisija "Pitanja novinara". Voditeljka Ana Radulović u studiju je ugostila Darka Tanasijevića i Jocu Ilića, koji su došli naoštreni da iz takmičara izvuku sve detalje o gorućim temama koje tresu imanje u Šimanovcima.

Na samom početku večeri Aneli Ahmić je otvorila dušu o teškom danu, pošto je juče ujtru napustila "Elitu", kako bi otišla na abortus. Međutim, to nije sve, pred sam početak emisije njoj je stigla i tužba od bivše supruge Marka Janjuševića Janjuša.

- Osećam se loše i povređeno. Malopre mi je tužba stigla od Janjuševe supruge, osećam se iskorišćeno i tipovano. Sve što sam rekla na klipu istina je. Rekla sam da tašta tuži, a da on i žena radi zajedno. Baš čudno da baš danas kad sam se očistila, stiže tužba. Osećam se da me unakazio, a ona me na sve to tuži. Mene je sramota ovih ljudi ovde, sramota me je ljudi napolju, sramota me svoje porodice. Uvek ću imati taj pečat da sam abortirala - rekla je Aneli.

Ahmićeva je takođe otkrila da nije imala u planu da prekine trudnoću, dok nije došlo do sukoba sa Janjušem.

- Naravno da ne bih prekinula. Ja sam bila pod šokom kad sam saznala, ali sam bila srećna. Ja sam njega podizala, a on je bio tužan. Slala sam Zolu da mu kažem da ćemo uspeti, pravila sam planove i smišljala ime za bebu. Ja to nisam spomenula i pokazala do svađe kad mi je rekao šta je rekao, a onda je svakog dana bilo vređanje - rekla je ona.

Nakon nje Janjuš je takođe izneo svoju stranu priče, a njegove reči izazvale su burne reakcije takmičara u nastavku noći.

- Shvatio sam da sam negde kriv, osećao sam da ovo što je danas ona uradila neće uraditi. Danas kada je ovo uradila shvatio sam. Shvatio sam da ona to ne želi, ali da prebaci da ja ne želim. Ja nisam mogao niti sam bio u mogućnosti da spustim loptu jer mi ona nije dozvoljavala - rekao je Janjuš.

On je takođe progovorio i o tužbi njegove žene, zbog koje smatra da će dobiti zabranu da viđa ćerku Krunu.

- Očekujem tek probleme što se nje tiče i zabranu za Krunu. Mislim da je tužba stigla zbog prozivki. Vi nju nemate pravo da spominje. Ja nju znam i znao sam da će sve tužiti. Tužila ih je i sve će tužiti koji spominju nju i da je u dogovoru sa mnom - rekao je Janjuš.

Došle je i do žestoke svađe Aneli i Janjuša, gde u su urlali jedno na drugo iz sveg glasa, a takmičari nisu mogli da veruju kako se on ponaša prema njoj.

Maja Marinković dobila je reč u emisiji "Pitanja novinara", kako bi dala sud o gorućoj temi. Ona je Aneli pružila podršku, a Janjuša žestoko osudila, pogotovo jer je sa njim prošla kroz istu situaciju.

Anđelo Ranković nikad surovije urnisao je Janjuš zbog ponašanja prema Aneli, i što u danima kad je njoj najteže pokušava da predstavi da je on žrtva.

- On uvek misli samo na sebe. On je prevario ženu, mislio je na sebe. Nije mislio ni na Maju kada je bila trudna, a žensko je dete i živi sama sa ocem. Da je razmišljao o Aneli, onda bi pomislio kako bi se njihovo dete osećalo dok tata govori mami da je ku*etina, drolja i da ga je uremila. On je jako samoživ čovek - rekao je Anđelo.

U Beloj kući nastao je haos zbog odnosa Aneli i Janjuša, a Marko Đedović sasuo je nekadašnjen košarkašu istinu u lice.

- Pa gde je bio kraj, iščupan joj je plod iz materice. Gde je normalno da se tako ponaša prema ženi? Druže, ti si kockar, to je najgora stvar na svetu, gora i od droge - rekao je Marko.

Sledeća tema bio je odnos Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša, koji se poslednjih dana ponovo žestoko svađau. Svima je bilo jako čudno kad je ona u emisiji "Gledanje snimaka" počela da plače, nakon što je emitovan prilog na kom se reper smeje, dok Đedović pominje Draganu Mitar.

- Jako me je povredio taj njegov osmeh sinoć kada su mi pustili klip. Povredio me Kizin komentar, sve mi se nakupilo. Stalno mi govori da ja pričam gluposti, da lažem - rekla je Miona.

- Ovo su sitnice u odnosu na moje stvari, ona ne trpi ništa. Smešna stvar, ja ne vidim grešku u mom odnosu - rekao je Ša.

Reper je vrlo brzo doživeo nervni slom, zbog čega je počeo da urla iz sveg glasa, a njegovi cimeri nisu mogli da veruju kakvu je histeričnu scenu napravio, pa su počeli da mu se smeju.

Međutim, haos se tu nije završio, Miona je priznala da joj je 20 godina stariji dečko postavio ultimatum zbog odlaska na bazen.

U nastavku noći Anita Stanojlović otkrila je da je iz dana u dan sigurnija da je tipovana od Jovane Tomić Matore, kako bi ona na kraju ispala žrtva u rijalitiju i pokupila simpatije publike.

Nakon Anite svoju strane priče izneo je i Anđelo, koji smatra da mržnja koju Matora oseća prema njemu jača od bilo čega.

Nakon Anite i Anđela, Matora je odlučila da se brani ironijom, a onda i pokušala sve da ubedi da nije videla da je Matea Car slala poruke Stanojlovićevoj, kao što ona to tvrdi.

Jovana Cvijanović i Uroš Rajačić govorili su o svojoj žestokoj svađi, a on je priznao da nju ne može očima da gleda, iako ona smatra da Rajačić ima emocije prema njoj.

