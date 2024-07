Miljana Kulić ili Jelena? Ivan razvezao jezik, kao nikad urnisao bivšu ženu

Marinković bez dlake na jeziku progovorio o Jeleninoj javnoj prevari!

Ivan Marinković u emisiji "AmiG Show" otkrio je da li bi se da mora pomirio sa Jelenom Marinković ili Miljanom Kulić.

- Sa Miljanom - rekao je on.

- Jelena i ti ste ušli venčani, kad je krenula frka ona je krenula da priča da dugo nije valjalo. Da li je zaista tako, da li si gurao pod tepih ili si mislio da je sve okej? - pitao je Ognjen.

- Nisam još sumirao utiske. Verovatno da nije bilo kako treba. Pruhvatam da je tako, ali zamalo. Jelena je žena prevarant, shvatio sam da je sve glumila, verujem da me je prethodnih šest godina varala, a pogotovo poslednjuh godinu i po dana. Piše se po mrežama da su finansije u pitanju, ali je ona mene koristila. Ja sam 100% siguran da me je varala i ranije. Mislim da me je godinama unazad varala i da je ovo samo u rijalitiju bio kraj. Napravila je najveću grešku, jer koliko sam videla pirat sa Karbina ne obraća pažnju na nju. Drago mi je što je sebe izblamirala, pokazala je da je nemoralna žena - govorio je Ivan.

Autor: Andrea Nikolić