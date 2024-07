Osolile po gospodi: Žana brutalno isprozivala Munjeza, Jovana otkrila da su Mc Stojan i ona smišljali imena za decu! (VIDEO)

Okomile se na mušku populaciju!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a večerašnji gosti su Jovana Cvijanović i Žana Omnia.

- Oglasio se Munjez. Rekao je Žana, paljevino, vidimo se napolju. Jovana, vidimo se u Loznici. Pitanje za Žanu, da li si u kontaktu sa Kačavendom, s obzirom da si joj se uvlačila osam meseci - pročitala je voditeljka.

- To je muljavo smeće. Ne vidimo se napolju, nikad ne bih popila kafu s njim. Nema potrebe da mu dajem odgovor na pitanje jer je pokazao da je agresivno, neandertalsko smeće. On se meni uvlačio preko moje drugarice, ne bih li ga ubacila. Šta njega boli uvo s kim se čujem i viđam? On je retko nevaspitani seljak muški. Iskoristio je Stefani, on je za nju matora konjima, žutokljunac - rekla je Žana.

- Munja i ja smo u kontaktu. Bio je par puta u Loznici, rekla sam da ću organizovati veliku žurku u Tršiću. Zvaću Munju, Stefani, Zolu, Matoru, Maju, Milicu, Terzu, Nemanju, Milenu, Ivana,... Biće zanimljivo, nadam se da će svi doći - rekla je Jovana.

- Da li su te kontaktirali muškarci koje si spominjala unutra - upitala je voditeljka.

- Nisu, nisam dobila nijednu tužbu - odgovorila je ona.

- A veza Mc Stojana sa Zoranom - upitala je voditeljka.

- To nije bila veza, to je bio marketing. Marko je hteo da mi pomogne i za karijeru, da bude moja leđa. I dalje mi nije jasno zašto je nestao, volela bih da se suočim s njim i da ga pitam par pitanja. Nemam emocije, ali to mi je neki lep period. Nismo pazili baš, smišljali smo imena za decu. Meni se svidelo Kijara i Lav, njemu nikako. Želeo je srpsko ime, dopadalo mu se Vuk. Da je bilo drugačije, ne znam kakva bi bila situacija. Ništa me ne bi sprečilo da rodim to dete. Pokušavala sam da njega zaboravim u Eliti, to je bio beg od svega. Zato su se događali ti brzopleti odnosi - kazala je Jovana.

Autor: Iva Stanković