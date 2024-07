Hitno oglašavanje Marinkovića za Pink.rs: Nakon što je Žana podnela krivičnu prijavu, Ivan poručio samo jedno

Mnoge svađe i sukobi koji se dogode unutar zidina Bele kuće, često se tamo i završe, neke od njih se nastave u spoljnom svetu, a nekoliko njih dobije i sudski epilog.

Te tako, bivša učesnica "Elite" Žana Omnia, gostujući u emisiji "Narod pita" progovorila je o svom sukobu sa Ivanom Marinkovićem i Jelenom Marinković, bračnim parom, s kojima je skoro svakodnevno ulazila u žestoke verbalne okršaje u kojima su pljuštale teške reči.

No, međutim, kako je Marko Đedović nedavno otkrio u emisiji "Narod pita", Žaninom detetu, ćerki Irini, prećeno je, te je, kako je otkrio, spomenuto ime Ivana Marinkovića, a kako sama Žana kaže, saznala je da to da to ima veze sa Jelenom i Ivanom, te je odlučila da podnese krivične prijave.

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Ivanom, koji nije želeo da komentariše ove Žanine navode, iz njemu znanih, kako kaže, razloga.

- Nemam komentar za nju iz meni poznatih razloga - poručio je kratko Ivan za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić