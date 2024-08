On ne sme A da kaže nikom, najveći degen: Jelena otkrila ko joj je okrenuo leđa, a onda je Uroš Rajačić raspalio po Bebici (VIDEO)

Čeka se Macanovićeva reakcija!

Voditeljka Ivana Šopić u emisiji "Narod pita" porazgovarala sa gostima, Jelenom Ilić Marinković i Urošem Rajačićem.

- Ko ti je okrenuo leđa - pitala je voditeljka.

- Svi sa kojima sam bila dobra sve vreme, sa njima se i čujem. Lejdi me je nešto iznenadila, na finalu sam se izljubila sa njom, posle mi pričaju da me je pljuvala. Uvek je govorila da je bliža sa mnom, jer je sa Ivanom i imala svađe, sa mnom je razgovarala mnogo nekim stvarima, a u nekom klipu sam čula da je rekla da je bliža sa Ivanom, tada sam to prvi put čula, a pritom je sa mnom sedela svaki dan i pričala. Svi se povukli i ja sam se povukla, jer nisam bila dobra ni za sebe, nisam imala snage da delim kako se osećam. Bojana je do kraja ostala ista, dobra je sa Ivanom, dobra je i sa mnom. Slađa je prva osoba kojoj sam rekla da mi je Uroš simpatičan i da ima lepe oči i Slađa je prva osoba kojoj sam rekla kada sam nešto osetila. Kaže da nije znala kako da prizna, da je negirala do poslednjeg momenta - rekla je Jelena.

- Da li si se čuo sa nekim mimo Samira, Janjuša ili Darijana, mnogi su te spominjali - pitala je Ivana.

- Meni kada neko direktno kaže odgovoriću, gledam isključivo ono što mi ljudi šalju. Pitali su me za emisiju prekjuče, ne pada mi na pamet, ne intresuje me - rekao je Rajačić.

- Činjenica je da većina njih to žele i vole. Ne moram ja sada da otvaram neke ratove, prozivke, pa da čekam da odgovore, a ljudi su željni da budu prisutni, a kao ne žele - rekla je Jelena.

- Nema šta da se volimo, zamisli kakav bi meni život bio kada bi se sve svodilo na okršaj s nekim preko storija...Sve najgore o Bebici. Čovek je najveći degen kog sam video u životu, on ne sme "A" da kaže nekom. Kao jedva čeka nekoga da sretne kao, ma blam me je što sam morao da ulazim sa tako nekim izdeformisanim u svađe. Čovek se odrekao dece zbog Miljane, najveći idiot kog sam video - rekao je Rajačić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić