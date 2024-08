Šok preokret: Ivana Marinkovića raskrinkao gledalac koji je išao s njim u osnovnu školu! (VIDEO)

Izneo sav prljav veš!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditeljka u studiju je Ivana Šopić. Njeni večerašnji gosti su Jelena Ilić i Uroš Rajačić.

Uključio se novi gledalac, Ivan.

- Jelena, kako si uspela da budeš sa Ivanom šest godina? Išao sam s njim u osnovnu školu. Je l' ti pričao da je ukrao banane? Ukrao je banane i krenuo da beži. Moj drug ga je stigao i uhvatio. Šta te je toliko vezivalo za Marinkovića? Znam da je klošario po kladionicama - rekao je Ivan.

- Nažalost, to je istina - potvrdila je Jelena.

- Ja sam dete dobio u 43. godini, supruga mi je rodila dete u 41. To je veoma bitno da ti kažem. Drago mi je da sam se uključio, sramota me je da pričam više - rekao je gledalac.

- To je slika koju on ostavlja, tako da ne može da priča bajke o luksuznom životu. Čak je on koristio benefite jer sam ja, za razliku od njega, radila - rekla je Jelena.

- Volim sve životinje, ali da on stavi psa na prvo mesto. To je za mene bolesno - kazao je gledalac.

- Neće čovek da kidnapuje decu - ubacio se Uroš.

- Poznajem i Ivanovu sestru, Teodora. Lečila se od alkohola, ali zamolila me je da nikom ne pričam - otkrio je gledalac.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković