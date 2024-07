Iznela sav prljav veš!

Ekipa portala Pink.rs porazgovarala je sa bivšom učesnicom ''Elite'', Snežom Kušadasi, koja je otkrila novine iz svog života, iznela svoje mišljenje o pojedinim takmičarima i otkrila svoje predikcije za finale.

Prvo se dotakla odnosa sa bivšim partnerom, Darjanom Radomirovićem.

- Stiglo je do policije. Rekli su mi da pišem privatnu tužbu, mogu ja da odem i sa svedocima i novinarima, ali ne želim skandal. Fino sam napisala sve kako jeste, smatram da lepa reč gvozdena vrata otvara, ali to nije pravilo kod njih - počela je Sneža.

Imala je da kaže i sve najgore o njegovoj i svojoj porodici.

- Svi su dno dna, svi se čuju. Mislim na svog oca, sestru, kao i na Bahriju. Svi su u kontaktu, iako ih ja nikad nisam upoznala. Verovatno su se upoznali dok smo mi bili u rijalitiju. Istina je da sam ja tipovana od Darjana. Želeo je da prepišem svoje nasledstvo na njega, kako bi to vratio mom ocu i sestri. Postoji prepiska u kojoj Bahrija govori da je testament kod nje. Zajedno će da tuži sa mojim ocem, pa da to dele na pola. Meni je mama poslala tu prepisku. Tu se nalaze dokumenta, koja su bila u mojoj sobi, za koju je samo Darjan imao pristup. Verovatno žele da vide moj pad. Ja nisam ništa tražila, ali dobila sam. To je bila dedina želja. I dalje imam taj teret na leđima od ljudi i to je van svake pameti. Ne mogu nikome da verujem - rekla je Sneža.

Otkrila je i da li je uspostavila kontakt sa Darjanom.

- Ne, negde je on mene blokirao, negde sam ja njega. Ko čeka, tak dočeka. Moje stvari vrede koliko i njegov auto, osam hiljada evra - nastavila je Kušadasi.

Upitali smo je i za koga predviđa pobedu u rijalitiju.

- Mislim da će Aneli odneti pobedu. Nosila je rijaliti na leđima sa tom pričom, posle je krenula priča sa Janjušem. Iskoristio ju je i smatram da će se narod poistovetiti s njom - kazala je Sneža.

Prokomentarisala je i ljubavni trougao Mione Jovanović, Nenada Aleksića Ša i Stanislava Krofaka.

- Rekla sam odmah da je došao tamo jer voli Mionu, a ona nije smela da razgovara jer Ša nije dao. Mislim da su se dogovorili, pare vrte tamo gde burgija neće. Miona i Ša neće opstati ni do prve rampe. Ona njega ne može očima da gleda, gadi joj se. Zaljubljena je u Stanislava od prvog dana - završila je Sneža.

Autor: Iva Stanković