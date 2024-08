Diskvalifikovana učesnica "Elite", Miljana Kulić, pre dve godine podvrgla se operaciji želuca, te je njena borba za goli život 2022. godine potresla čitavu naciju i javnost.

Tom prilikom, njena majka, Marija Kulić jedva da je spavala, jer se pribojavala za život svoje mezimice, te je tako bila u kontaktu sa lekarima koji su se mukotrpno borili i brinuli o Miljaninom životu. O detaljima ove drame izveštavali su svi domaći, ali i regionalni mediji, s obzirom na to da je Miljana Kulić svojim učešćima u rijalitiju "Zadruga" osvojila srca miliona, a njihove domove punila smehom. Uz Mariju, bili su milioni, ali i tadašnji Miljanin dečko, Nenad Macanović Bebica.

Te tako, jednom prilikom, izvor je za medije prenosio s lica mesta sva dešavanja u Urgentnom centru u Nišu, a potom i u Urgentnom centru u Beogradu.

- Porodica je dovela Miljanu u subotu u Klinički centar u Nišu. Svi su bili izbezumljeni, a Miksi se previjala od bolova. Jaukala je da ne može da izdrži, ponavljala je: "Umreću ti, mamice, ne mogu..." Marija je plakala, molila je doktore da pomognu njenoj ćerki. Žena nije znala šta ju je snašlo. Sve vreme je nervozno šetala, dok je Miljana bila na pregledima i snimanjima. Siniša je samo nemo stajao, videlo se da je bio u šoku, a strogo su im oboma zabranjeni stresovi. Kada su joj rekli da je Miljana loše i da je njeno stanje generalno jako teško, Marija je počela da plače i da se trese od šoka. Preklinjala je doktore da joj spasu ćerku. U jednom trenutku joj je i pozlilo, morali su i zbog nje da intervenišu i da joj daju nešto za smirenje. Odmah su odlučili da Miljanu zadrže u bolnici, tu noć su i odlučili da mora hitno da se operiše i da joj se odstrani slezina. Marija je zahtevala da ostane tu noć kod ćerke i da joj se nađe, ali doktori su bili izričiti da je to zabranjeno zbog korone. Kako bi se malo smirila, izašli su joj u susret i dali su im nekoliko minuta da se vide i pozdrave, a zatim su im rekli da idu kući i da dođu ujutro, kada će imati nove informacije. Nekako su ih poslušali, a onda je Marija i objavila na Instagramu da je Miljana zadržana u bolnici - rekao je tada izvor sa lica mesta za Kurir.

Podsetimo, za njeno zdravstveno stanje i to da li je životno ugrožena, nema ko se nije raspitivao, od fanova širom sveta, pa sve do samih pripadnika sedme sile, pa i portala Pink.rs, a na stotine ljudi je zvalo Klinički centar u Nišu kako bi se raspitali za stanje svoje omiljene rijaliti zvezde i da ponude svaku vrstu pomoći.

- Čak je zvao i jedan doktor iz Švajcarske da nudi pomoć. Kolege iz KC Niš su mu zahvalile na ponudi uz reči da u Nišu imaju sve neophodne lekove i svu terapiju - kaže naš izvor i dodaje da pretpostavlja da je sve krenulo od priče Miljanine majke Marije, koja je od fanova tražila neke vitamine.

Marija nije krila zahvalnost prema svima koji su joj pružali reči utehe, ali i svaku vrstu pomoći, te se može sa sigurnošću reći da je Miljanina borba za život ujedinila sve ljude. Ona je o celoj Miljaninoj borbi pričala i u "Novom jutru" kod voditeljke Jovane Jeremić.

- Dolazimo iz Turske, dobro se oseća. Oni nama kažu da svi pacijenti idu četvrti dan kući avionom. Oni kažu da ako se ne iskomplikuje u tih par dana i ako se pridržavaš onoga što piše u knjižici nekoj maloj, to je to! Miljana se itekako pridržavala postoperativnog toka, što ne liči na nju...Ona je imala simptome pucanja slezine tada kada smo se vratile. Imala je bol koji se širi ka grudnom košu. Jovana, majka oseti, ja znam kad Miljana preuveličava, kada govori istinu. Nju su prelivali hladni znojevi, u nekim momentima je okretala oči. Ne možeš da mi kažeš da su takvi bolovi normalni. Dali su joj da drži tople urin kese. Pukla joj je slezina, došlo je do obimnog krvarenja. Tu su sekundi u pitanju. Sve su shvatili olako. Kada sam tražila skener, rekli su mi da je zračena pre dva dana. Ako je život u pitanju, ima tri puta dnevno da se zrači, pa ja sam zračena 30 puta. Ona je imala trombozu vena. Ja sam operisala štitnu žlezdu, meni opisuju čvorove na štitnoj žlezdi, pričam o greškama lekara. Kome da veruješ danas? Pošalju mi dete kući, kao sve je okej, a ona 27-og ima trombozu...Umire mi dete na očima, on me provocira kao neku ludaču koja je bila u "Zadruzi" - rekla je između ostalog tada Marija, a o čemu je još pričala pogledajte u linku u nastavku ovog teksta:

HRONOLOGIJA, PO DATUMIMA, DOGAĐAJA MILJANINE BORBE ZA GOLI ŽIVOT:

20. jul - Miljana se podvrgla operaciji smanjenja želuca na klinici u Turskoj.

21. jul - Marija Kulić se oglasila da je Miljanina operacija prošla uspešno i da je sve u najboljem redu.

25. jul - Miljani je pozlilo nakon povratka u Srbiju, zbog mučnine otkazala televizijsko gostovanje.

26. jul - Miljana završila na infuziji.

27. jul - Miljana se nije pojavila na sinovljevom rođendanu zbog toga što je malaksala i istakla je da je za nedelju dana smršala 13 kilograma.

29. na 30. jul - zbog velikih bolova u stomaku, hitno primljena u KC Niš.

31. jul - Miljanin otac Siniša je istakao da su se lekari borili celu noć za život njegove ćerke.

1. avgust - Miljana priključena na respirator i stavljena u veštačku komu.

2. avgust - zvanično se oglasio KC Niš o Miljaninom zdravstvenom stanju, istakli su da se oporavlja.

