Pokušava da zaboravi sve: Ša progovorio o sukobima sa Mionom pa otkrio da je on sada nov čovek! (VIDEO)

Neočekivano!

U emisiju se uključila Dejana iz Kikinde koja je odmah upitala Nenada Aleksića Ša da li je gledao klipiove svojih napada.

- Nisam hteo da gledam, ali viralno je, sada se smejem, a tamo sam plakao. Ima naravno i jezivih klipova mojih. Pakleno mi je zbog toga, ali mi je drago jer sam sve izbacio iz sebe - dodao je Ša ša otkrio kako bi reagovao da je to neko drugi:

- Za mene bi to bila osoba koja oseća nepoisiv bol, ja znam kroz šta sam prolaziom jer sam u prethodnim godinama imao neviđeni haos. Ja na neku sitnicu reagujem burno, ali pravi ja sam ovaj Nenad napolju. Ne dao Bog nikome da prođe ono što sam ja prošao, mnogi to ne bi preživeli. Ja sam ostao svoj, i meni je to najvažnije - rekao je Ša.

Nakon razgovaora Ša i Dejane, reperu se obratila Dejanina unuka koja mu je rekla da ga voli najviše na svetu.

Nakon toga je gledateljka upitala Bebicu odakle mu je bivša supruga:

- Mi smo možda dalji rođaci, jer je njegova žena iz Kikinde, a da li je Bebica obišao svoje ćerke - upitala je gledateljka.

- Verovatno ste njoj rod, a sa decom se jesam video - rekla je gledateljka.

Bebica je nakon toga otkrio kako gleda na Teodorino ponašanje nakon Elite:

- Ona je divna, roditelji su mi rekli za to za to druženje sa Takjem,, gde e dokazao da je zt

Autor: N. B.