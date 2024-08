Bacio sam štipaljke iz prošlosti, sve je to moj blam: Ša otkrio kako gleda na bivše ljubavi, a onda je Bebica progovorio o Kulićima (VIDEO)

Sve izašlo na videlo!

Usledilo je naredno uključenje, a gledateljka je pozdravila Ša i Bebicu, pa je Bebici postavila pitanje:

- Zašto si dozvolio da te vređaju Kulićke?

- One su od mene dobile blagi odgovori na njihove prozivke. Nema potrebe da se ja nešto pravdam, ljudi koji mene poznaju znaju ko sam i kakav sam. Ja sam njima pomogao oko mnogo stvarti i meni je savest čista. Ja ne smatram da sam žrtva i da sam tipeo neki teroro. Videće se sve šta je i kako je. Ja sada imam Teodoru, a mene ostali ne zanimaju - rekao je Bebica.

- Imam pitanje za Ša.. Vanja te je konstantno pljuvala i vređala?

- Mene ne zanimaju komentari, svako moze sebe da pere na nalčin ali ja ne dam da se neko kači na moje ime, a te osobe me stvarno više ne zanimaju, štipaljke i prošlosti sam bacio iza sebe. Ja se sramim šta sam radio u životu, ne znam šta se sa mnon desilo. Lepo mi je sa Mionom, ja nju najviše volim - dodao je Ša.

- Stanislav je to koristio protiv Ša, on je govorio šta je njemu Vanja pričala. NJih dvoje su sigurno imali prećutni dogovor. Stanislav je pričao da ne želi da se pomiri sa Mionom, a onda je Ša degradirao, on je hteo da okrene Mionu ka sebi i sve vreme je tako provocirao Ša - rekao je Bebica.

Autor: N.B.