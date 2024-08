Otkrio sve: Ša rešio da stane na put nagađanjima, pa rešio da prizna da li dolazi do nesuglasica sa Mionom! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Usledilo je naredno uključenje, a Nenad Aleskić Ša i Nenad Macanović Bebica odgovorili su na pitanja gledalaca.

- Ša, video sam da si lep automobil kupio, svaka ti čast. Ne obraćaj pažnju na babe koje zovu, ti si super momak. Biće sve u redu sa Mioninim roditeljima, ne brini se ništa - kazao je gledalac.

- Nadam se da će sve biti kako treba sa Mioninim roditeljima. Verujem da gospođa koja je zvala živi sa nekim mačkama, a ja imam svoju macu Mionu koja me čeka kod kuće da se vratim - rekao je Ša.

- Ša, drago ti je kad čuješ lepe komentare - kazala je voditeljka.

- Naravno da jeste. Meni je cilj i da ljudi vide da postoje emocije među nama, iskreno i kako je. Stalo mi je do Mione, ja vidim da je stalo njoj do mene, to je tako. Meni su zamerali jer sam rekao da mi neke stvari nisu normane u vezi, ja ne znam kako oni rade kad su sa nekim. Srećni smo napolju, ponosan sam kako ona napolju reguje - kazao je Ša.

Autor: S.Z.