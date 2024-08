Slavna voditeljka rijaliti šou programa "Zadruga", a sada i "Elite", Dušica Jakovljević, rođena je 14. novembra 1981. godine u Beogradu, a njen privatni život intrigira čitavu javnost i neretko puni novinske naslovnice.

Voditeljka "Elite", Dušica Jakovljević rođena je 14. novembra 1981. godine u Beogradu, a odrasla je u jednoj radničkoj porodici u elitnom naselju u prestonici, na Dorćolu. Njena majka radila je u sedištu najuspešnije jugoslovenske firme, "Geneksu, dok se njen otac bavio ekologijom i vodoprivredom.

Dušica je išla u Osnovnu školu "Braća Ribar", koja danas nosi naziv "Kralj Petar Prvi", a ono što malo ko zna jeste da je voditeljka bila član dramske sekcije i vodila je neke od školskih priredbi, te mnogi pretpostavljaju da je urođeni talenat za voditeljstvo i ljubav prema ovom poslu pokazala još u ranom detinjstvu. Kada se jednom prilikom prisećala ovih trenutaka, priznala je da tada zapravo i nije maštala o tome da postane voditeljka.

Odmah nakon osnovne škole, Dušica je nastavila da gradi svoje obrazovanje, te je tako upisala gimnaziju, a u trećem razredu iste prijavila se za posao novinara, voditelja i saradnika na radiju "Akademac", gde je odmah dobila posao jer se uredništvu dopala njena boja glasa. Dušica je "kupila znanje" sa svih strana, te je tako radeći sa mnogo novinara i urednica, tada mlada Jakovljevićeva je "ispekla zanat" i mnogo je naučila baveći se domaćom i inostranom muzičkom scenom.

Nakon mnogo truda i rada, dobila je priliku koja se u to vreme nije odbijala, a to je prilika za saradnju sa produkcijskom kućom "Emošn", gde je jedan od prvih velikih projekata na kom je radila bio rijaliti šou program "Veliki brat", gde je bila jedan od scenarista i urednika. Ovo nije jedini projekat u kom je ona učestvovala, naime, među njima se našla i popularna emisija "Sve za ljubav", koju je u jednom periodu i uređivala. Mnogi su joj govorili da njen talenat i harizma zaslužuju da budu ekranizovani, ali ipak kako to niko nije prepoznao od nadređenih, te je nakon osam godina rada u ovoj produkcijskoj kući, dala otkaz.

Tada, kada su mnogi mislili da je njen kraj, zapravo je to bio tek početak. Usledilo je ono čemu se, možda tada, nije ni nadala, a to je poziv direktorke zabavnog programa TV Pink, Milice Mitrović, te je Dušica odmah prihvatila da postane urednik tada novog Pinkovog kanala, "Pink World", ali je i pored toga dobila da radi na još nekoliko velikih projekata. Da je ružičasta imperija uvek iznedri zvezde kao što je Dušica, govori u prilog tome i njeni uspesi koje je postigla na ovoj televiziji. Naime, ona je nedugo nakon toga dobila priliku da iz bekstejdža vodi program muzičkih takmičanje "Pinkove zvezdice" i "Pinkove zvezde", gde je doživela vrtoglavi uspeh.

Nakon odlaska njene koleginice na porodiljsko odsustvo, dobila je ponudu da vodi rijaliti "Farma", na šta je ona pristala i zasijala u punom sjaju. Dušica je dala sve od sebe i pokazala je svo svoje umeće, te joj je tako upravo ovaj angažman na "Farmi" otvorio mnoga vrata. Polovinom 2017. godine postala je voditeljka rijalitija "Zadruga", koji je tada, kao i sada, rušio sve rekorde gledanosti.

Od tada, Dušica je postala jedno od zaštitnih lica rijaliti šou programa TV Pink, kako "Zadruge", tako i sada "Elite", s obzirom da je i dan-danas na poziciji voditelja ovog megalomanskog projekta ružičaste imperije.

PRIVATNI ŽIVOT

Iako se trudi da svoj privatni život, koliko god može, sakrije od očiju javnosti, ipak to u nekim segmentima svog života nije uspela. Dušica je odrasla i školovala se u rodnom gradu, Beogradu, a u svet novinarstva, radijskog i televizijskog posla uplovila je sa samo 17 godina.

Poznato je da je Dušica bila u braku sa televizijskim producentom Aleksandrom Miljušem, a ovaj par se venčao, te je 2007. godine dobio ćerku Anđelu, a dve godine kasnije, 2009. godine sina Ognjena. No, međutim, ubrzo je usledio i krah ove ljubavi, te se par razveo 2014. godine.

Početkom 2021. godine objavljeno je da je voditeljka „pronašla ljubav svog života“, ali još uvek nije objavljeno o kome je reč. Jednom prilikom je kazala da ne može da utiče na ono što mediji objavljuju, ali da joj je najvažnije da njena deca, porodica i prijatelji znaju šta je prava istina. Ipak, priznala je da su je neke objave njenih kolega povredile i da je umela veoma burno da reaguje na njih.

Poznato je da je Dušica veliki ljubitelj tetovaža, a svi pamte, s njenih početaka, Dušicu Jakovljević sa čiroki frizurom. Od kratke kose nije odustala i dan-danas, ali je u par navrata priznala da se sve više trudi da bude što ženstvenija. Na sebi je uradila nekoliko estetskih korekcija, uključujući i povećanje grudi. Priznala je da je radila i neke korekcije na licu, te je tako popunila usne, korigovala nos i bradu, a s vremena na vreme ode i zategne se botoksom.

Autor: Nikola Žugić