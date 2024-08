Hitno oglašavanje Ivana Marinkovića: Nije mogao da prećuti, evo da li je uplovio u novu vezu (FOTO)

Par dana unazad domaća javnost bruji o tome da se bivši učesnik "Elite", Ivan Marinković skrasio pored jedne lepotice, a sada se on i oglasio!

Bivši učesnik rijalitija "Elita", Ivan Marinković, rešio je da po izlasku iz rijalitija prebrodi sve bure i nastavi svoj život dalje, te se tako danima unazad spekuliše o Marinkovićevom ljubavnom životu, s obzirom na to da slike koje je objavio govore da je našao novu devojku.

O ovoj temi, na RED TV govorio je bivši zadrugar, Sale Luks, koji je otkrio da je Ivanova nova devojka, kako je on rekao, sestra naše poznate glumice.

- Je l' ste gledali film "Munje"? Znate onu plavu devojčicu, tada je bila u usponu, Maja Mandžuka. Majina starija rođena sestra, Mila Mandžuka, zovu je Mila pomeranac zato što drži pomerance, ima 4, 5 pasa, živi u Bulevaru kralja Aleksandra, u nekom dozidanom potrkrovlju, ali neću da kažem kakvom jer će da me tuže. Iz fine porodice je, mama joj je profesorka, gospođa Danka, režiser filma "Vukovar, jedna priča". Ivan je sada s njom, on je nešto krije, ona ima istetovirane pomerance i dugo je živela na Kipru, volela je sve što vole mladi, to je širok pojam, ali ako neko razume taj fazon medikamenta zezanje, slatko, hladan sok, Šade, prigušeno svetlo, ako neko kapira - rekao je on na Red Tv-u.

Nakon ovih Saletovih reči, Ivan je rešio da stane na put spekulacijama, te se oglasio na svom instagram profilu i otkrio šta je zapravo istina - ima li ili nema devojku?

Kako je rekao u obraćanju, nema devojku, sa ovom devojkom s kojom se fotografisao je isključivo prijatelj, a šta je tačno rekao, pogledajte u nastavku:

Podsetimo, Jelena Ilić Marinković, Ivanova i dalje zakonita supruga, rešila je da više ne trpi ono o čemu je govorila, te je tako uplovila u neku vrstu odnosa i prisnosti sa Urošem Rajačićem, o čemu i dan-danas bruji region od momenta otkako je ta afera još u Beloj kući raskrinkana.

Autor: Nikola Žugić