Drugoplasirana superfinalistkinja "Elite", Aneli Ahmić za Pink.rs neposredno pred gostovanje u emisiji "Narod pita" govorila je o najaktuelnijim temama, ali i o Asminu Durdžiću i svemu što joj se desilo.

Aneli Ahmić ušla je u "Elitu" kako bi sebi i svojoj ćerki Nori obezbedila bolju budućnost, te je sve šokirala otkrićem da ju je suprug, kako ona kaže, Asmin Durdžić prevario sa rijaliti zvezdom Stanijom Dobrojević. Sada je Aneli za Pink.rs otkrila da li joj se Durdžić javio nakon što je napustila rijaliti.

Kada si izašla iz "Elite", šta se dešavalo po pitanju čuvanja Nore, da li ti se Asmin javio?

- Ne dešava se ništa, niko se od njih nije oglasio, niko od njih nije pitao za Noru. Videla sam da se Nora na najgori mogući način prozivana i vređana, tako da je Nora povređena što se tiče njih jako, kada je ja gledam, ne oseća se ona jer ona to ne znam. Nisam imala kontakt, neću ga imati i tako je kako je.

Šta te je najviše zabolelo od onoga što si uspela da pročitaš ili videla?

- Nisam pogledala nijedan klip, jedino što gledam je što mi izleti...Ne znam, nisam nešto preterano gledala. Što se tiče Nore? Pa to da se traži DNK, on zna da je Nora njegova ćerka i intervju gde je pričao da sam imala pet, šest partnera u to vreme kada sam se upoznala s njim, to je čista laž. On vrlo dobro zna da nisam imala nikoga, da sam radila neki test, to su gluposti. On mene ustvari ne može da pogodi, šta god da priča. Itekako zna da sam imala mučnine, da smo mi sve to zajedno prošli, znao je i datum kad sam ostala trudna, nijednom se nije desilo da sam otišla kod doktora da on nije znao. Nikad nijedna sumnja nije bila upletena s njegove strane, nego sad on odjednom priča. To oko DNK mi je najbolesnije jer ja znam da on zna kakva sam majka, koliko sam se žrtvovala za Noru i za nas troje, to me pogađa. Imam neko svoje mišljenje zašto i kako se to dešava, kada gledam i kada sam neke stvari čula i mogla da donesem neki zaključak. Nije mi se Stanija obratila, meni nije ona krivac, nego on koji je dozvolio jednoj ženi da priča tako za naše dete za prosi. Mene ona ne zanima generalno, kao što ste mogli videti kad smo se suočile, ja sam bila potpuno smirena.

Tvoj odnos sa Janjušem se završio neslavno, da li je pokušavao da ti se javi?

- Ne, nemam šta više da kažem o tom odnosu, završeno je. Niti sam ja pokušavala, niti je on pokušavao, eto, tako je moralo da bude, sve je to zapisano. Ja se ne kajem ničega.

Da li si spremna za nove ljubavi?

- Nisam spremna za to, niti ja to planiram, nikada nisam ni planirala, meni se svaka ljubav desila na prvu i iznenada. Želim da provodim s Norom 24 časa, ne fali mi ništa ovako, ima vremena za to.

Pitaju se ljudi ovih dana, vide da sijaš više nego ikada do sada, dosta se priča šta si korigovala?

- Naravno, mi smo 10 meseci bili zatvoreni, em sam se bila ugojila. Korigovala sam svoje lice malo više nego što sam trebala, ali sam osetila potrebu jer sam bila željna. Radila sma jagodice, po preporuci moje doktorke, stavila sam botoks. Slađa spava trenutno, odmara, imam u planu neke operacije, nešto malo ništa strašno, ali mislim da ću odustati počela sam se bojati toga.

Slađa je rekla da ste bliže nego ikada kao prošle godine s Majom što je bila, kako je ona podnela operacije?

- Slađa izgleda super, jako mi je lepa, osvežila je lice isto, mnogo joj je lepše nego što je bilo, mislim da kada splasne da će izgledati kao bombona.

Asmin i Mića, kako reaguješ na to?

- Razgovarala sam s Mićom, ne znam šta da kažem na to, meni je to bilo bolesno, ne bih to komentarisala. Da mu se dolazi ispred kuće, to nema niko pravo, pogotovo s kamerama, to je van svake pameti. Da se čovek u tim godinama proziva za najgori mogući način. Vade se na to da bi Miću zgazili i ponizili, Mića je jedan gospodin za sve njih i na strani žena.

O čemu je još Aneli govorila, pogledajte u video-klipu u nastavku:

Autor: Snežana Zindović, Nikola Žugić