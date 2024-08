Asmin šokirao naciju detaljima koje je izneo.

Rat između bivših nevenčanih partnera Aneli Ahmić i Asmina Durdžića ne prestaje, a sad se Alibaba oglasio za Pink.rs i odgovorio joj na izjave da je ''tata monstrum'' i Aneline optužbe.

Naime, on je izneo šokantne tvrdnje o Anelinom majčinstvu i najstrašnije je ponizio.

- Ja monstrum, a ti htela da se baciš s detetom sa terase još dok sam bio s tobom i davao ti sve što imam u životu? Zmijurino, ne palacaj jezikom, ne prosipaj otrov i ne izazivaj me. Tebe sam štedeo ovih meseci dok su me tvoja sestra i majka najstrašnije pljuvale, ali sad si izašla, pa pazi šta pričaš. Nora će sama videti ko joj je majka što je ostavila deset meseci i jahala u rijalitiju do plafona i tako zaradila baš se namučila još postala poznata po abortusu - poručio je Asmin za Pink.rs.

