Šok na Dedinju: Aneli se pojavila na Pinku u Asminovim patikama? Evo da li je to istina (VIDEO)

Drugoplasirana superfinalistkinja "Elite", Aneli Ahmić, večeras je u vrućoj stolici u emisiji "Narod pita", a ono što je sve šokiralo, jeste da se pojavila u patikama koje nije sebi kupila.

Kako smo uspeli da saznamo, patike koje je Aneli nosila kupio joj je bivši partner, Asmin Durdržić, a ova naša saznanja potvrdila nam je i sama Aneli.

Pink.rs/S. Zindović

Naime, mi smo došli do Aneli pre nego što je krenula da se sređuje za večerašnju emisiju "Narod pita", a ona nam je u snimku koji možete pogledati otkrila da joj je patike u kojima je došla kupio bivši muž.

Kako je istakla, one su original, a kako one izgledaju i šta je to Ahmićeva tačno rekla, saznajte u video snimku u nastavku:

Autor: Nikola Žugić