Drugarstvo sa njom me je u koštalo 10.000 evra: Kačavenda priznala da se razočarala u Matoru! (VIDEO)

Njihovo prijateljstvo je završeno!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a gosti u studiju su Aneli Ahmić, Milena Kačavenda i Ivan Marinković.

Uključila se nova gledateljka.

- Milena, odeća ne pokazuje tugu. Šta mislite o Matoroj - pitala je gledateljka.

- Imala sam lepo mišljenje o njoj. Smatram da me nije poslušala za neke stvari. Izvređala me u emisiji, kao ja sam baba. Razočarala se jesam jer je govorila da sam unosila informacije iz spoljašnjeg sveta. Drugarstvo sa njom me je u rijalitiju koštalo 10.000 evra. Nismo stupale u kontakt - rekla je Kačavenda.

- Da li je mišljenje o Aneli i Milici, nevezano za trudnoću, ostaje isto - upitala je gledateljka.

- Kad se desilo to sve za trudnoću, svaki moj sukob s njima je stao - rekla je Milena.

- Ćuti bre, folirantu - odbrusio je Ivan.

- Ivane, s kim ste se čuli - pitala je gledateljka.

- Sa Bojanom jednom, sa Matorom nijednom. Zvali su me Munja i Terza preko video poziva. Stvarno se ne čujem sa puno ljudi - rekao je Marinković.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković