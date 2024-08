Haos u studiju: Gledateljka isprozivala goste zbog nekulture, Kačavenda i Ivan bljuju vatru jedno na drugo! (VIDEO)

Ne smiruju se!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a gosti u studiju su Aneli Ahmić, Milena Kačavenda i Ivan Marinković.

Uključila se nova gledateljka.

- Emisija je počela katastrofa, svi su nepristojni. Svi poginuše da uđu u osmicu. Što se tiče Aneli, njena prošlost je crna, da ne može biti crnja - rekla je gledateljka.

- Gospođo, jedite g*vna - odbrusila je Aneli.

- Milena, imala sam drugačije mišljenje o tebi. Mnogo si me razočarala, nemoguće da si sa svima bila dobra, a posle je sve krenulo nizbrdo. Bila sam ubeđena da osvajaš prvo mesto, do jednog trenutka. Svima si počela da okrećeš leđa, a onda si se okrenula onima o kojima si imala najgore mišljenje. Ne voliš Aneli, a dobra si s njom. Dogurala si do desetog mesta zahvaljujući Đedoviću - rekla je gledateljka.

- Ako mislite da može bolje, pokušajte da uđete u osmicu onda. Samo uđite da vidite kako je živeti sa divljacima. Ne možete da ne uđete u konflikte, to smo svi prošli. Svi smo vređali i gutali - rekla je Kačavenda.

- Preko tih stvari se ne prelazi - kazala je gledateljka.

- Ivane, sve je išlo preko tvojih leđa. Jako si pametan, a tvoja sramota nije to što je uradila Jelena - rekla je gledateljka.

- On nas je sve procenio, kako smo dobri i loši, a priča o supruzi, kao da mu je nešto pozitivno uradila - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković