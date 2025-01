Novi karambol: Aleksandra i Milovan zapenili jedno na drugo, on joj najavio totalno uništenje! (VIDEO)

Ne smiruju se!

Aleksandra Nikolić i Milovan Minić žestoko su se posvađali u dvorištu Bele kuće, a onda je došao Ivan Marinković i sklonio je od haosa sa njim.

- Džukelo jedna, us*ao si se u svoj život, pa si došao mene da kanališ. Došao si ovde da blamiraš našu decu - govorila je Aleksandra.

- Daću ja vama 20 evrića u izolaciji, sve će biti gala i na klupi ću da spavam u ime vaše ljubavi - pričao je Milovan.

- Nikad me nije bilo sramota kao tvoje sramote - rekla je ona.

- Ti ne znaš za sramotu, "Gospođa šipka" i "Mister NN". Ona je muža terala da joj stavi šipku u dnevnu sobu da vežbaš - pričao je Minić.

- Pa šta? Imao je šipku, živeo je mladalački život. Čuče on šta si pričao. Blamiraš nam decu, bruku i sramoto - nastavila je Aleksandra.

- Šta radiš tu? Nisam ni ja veći blam doživeo, užas - umešao se Ivan.

- Šta užas? Ti si isto radio. Mene je srmaota jer mi govori k*rvo, vređa me, on je blam. On nama blamira decu, ima ćerku od 12 godina, a ja od 6 - nastavila je Nikolićeva.

