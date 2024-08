Prijala mi je: Munjez indirektno priznao da je imao simpatije prema Lejdi, Stefani tvrdi da su imali nešto! (VIDEO)

Izgleda da je to bila jedna kratka romansa!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditeljka u studiju je Ivana Šopić. Njeni večerašnji gosti su Stefani Grujić i Danijel Dujković Munjez.

Uključila se nova gledateljka, Emilija iz Kikinde.

- Ivana, uputila sam ti nekoliko stihova jer je ovo oproštajno uključenje. Imala sam želju da ti se obratim jer si mi draga. Pozdravi Miću i Đedovića - rekla je Emilija u jednom dahu.

- Hvala Vam, sigurna sam da ćemo se još družiti - rekla je Ivana.

- Munjo, kako sad gledaš sad tvoj odnos sa Lejdi - upitala je voditeljka.

- Nemamo nikakvu komunikaciju sad - rekao je Danijel.

- Je l' ti se dopadala ona - upitala je Šopićeva.

- Prijala mi je u smislu da sam mogao da razgovaram s njom, ali nije mi se dopala, naspram Stefani. Radio sam to iz inata, nikad nije bilo flerta - kazao je Danijel.

- Nije on kriva, on je rekao da smo raskinuli, a bili smo u vezi. Posle sam čula da su se poljubili i ispalo je da to nije istina. Na kraju se ispostavilo da je istina to što je ona pričala. Igrao je duplu igru - kazala je Grujićeva.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković