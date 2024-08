Dosadni su više: Anđelo osolio po Matoroj, Bojani i Ivanu zbog potenciranja njegove gej afere sa Đedovićem! (VIDEO)

Nije štedeo reči!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditeljka u studiju je Ivana Šopić. Njeni večerašnji gosti su Anđelo Ranković i Marko Janjušević Janjuš.

- Anđelo, da li postoji nešto što nećeš nikad oprostiti - upitala je Ivana.

- Pamtim sve, ali nema šta da oprostim. Dođe sve na naplatu kad treba - odgovorio je Anđelo.

- Ko te najgore uvredio - pitala je Šopićeva.

- Matora, Ivan i Bojana su glavni. Dosadni su više sa gej aferom. Matora i Bojana treba da skapiraju da to što su one tog seksualnog opredeljenja, ne znači da su svi. Hteli su da poljuljaju Anitu i mene da iznerviraju. Matora je i rekla da je to pričala da me izrevoltira. Ivan se samo trudi da ima medijsku pažnju. Žao mi ga, šta će? Žena ga ostavila, sad krade psa. Miljana mu je olako oprostila sve teške reči - rekao je Ranković.

- Žana i on će završiti na sudu - dodala je Ivana.

- Pretio je maloletnom detetu. Žana koja je bila uz Miljanu deset meseci, sad treba da gleda kako se ona grli sa Ivanom - kazao je Anđelo.

Uključila se nova gledateljka, Lela iz Beograda.

- Janjuš je čovek kog ja godinama simpatišem. Ja sam koleginica njegove bivše tašte. Drag mi je, ima veliku harizmu i sklon je šali. Gde on sebe vidi? Nikad ne čujem njegove planove vezane za rad - upitala je Lela.

- Nisam još odlučio - odgovorio je Janjušević.

