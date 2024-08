Hrkao si kao svinja, kad je Aneli otišla da se čisti: Mića se uključio u program, pa vratio Janjuša na fabričko! (VIDEO)

Padaju teške reči!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditeljka u studiju je Ivana Šopić. Njeni večerašnji gosti su Anđelo Ranković i Marko Janjušević Janjuš.

Uključila se nova gledateljka, Mirjana.

- Janjuše, molim te da ne budeš sarkastičan i neprijatan prema gledaocima koji te podržavaju. To ti uopšte ne ide u prilog i ne vidim svrhu toga. Za Janjuša smatram da je vrlo inteligrntan, prirodan i da je shvatio šta je rijaliti. Nije se mešao u tuđe stvari i sve je radio onako kako je mislio da treba. Aneli je odlučila da prekine trudnoću, on je želeo to dete - rekla je Mirjana.

- Anđelo je kao učtiv momak, profesor sa Sorbone. Smatram da mu je uspeh što je osvojio Anitu. Mada, ona je poznata samo kao Matorina žena. Kao on je nju izveo na pravi put, kosa na glavi mi se diže od toga. To je sve bio dogovor, a Đedović je najveće zlo koje se pojavilo u rijaliti, pored Miće - nastavila je ona.

- Smešno je ovo što priča, verovatno su joj favoriti bili Ivan i Bojana - kazao je Anđelo.

- Ja bih se složio, loše mišljenje imam o njima - dodao je Janjuš.

- Šta si razgovarao sa Mensurom - upitala je voditeljka.

- Svađali smo se ranije, ali poslednje 3-4 godine nemamo sukobe. Družili smo se sad, ne pričamo nešto preterano - odgovorio je Janjuš.

Uključio se Lepi Mića.

- Janjuš hladi d*pe na plaži, misli da je bitan. Druži se sa Mensurom, da se ne bi svađali. Nema ni posla, ni zanimanje. Budaletino jedna, okrenuo si svima leđa. Hrkao si kao svinja, kad je Aneli otišla da se čisti. Ti si jedna p*čkica, nemaš stava, nit išta. Majmune, nemaš dva dana radnog stava. Moraš da j*beš jer si muška k*rva. J*bem te u usta - rekao je Mića.

- Nisi zanimljiv, uplašio si se od Asmina. Dođi da me j*beš, ajde. Ti si jedna džukelica, mali poltron - odbrusio je Janjuš.

- Zarađuješ od k*rca, ti si rijaliti žigolo. Ti si Janjuš k*rac, sredi gljivice na nogama - rekao je Miroslav.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković