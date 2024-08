Uživaju u vremenu provedenom sa svojim sinom!

Danima unazad javnost bruji o pomirenju Ivana Marinkovića i Miljane Kulić, koji su zarad svog sina Željka Kulića rešili da spuste loptu i porade na svojoj komunikaciji, kako bi njemu olakšali odrastanje.

Njih dvoje nisu obnovili svoju emotivnu vezu, ali je njena majka, Marija Kulić za portal Pink.rs otkrtila detalje njegovog boravka u Nišu, te je priznala kako provode vreme.

Marija je ovim povodom otkrila da je Ivan sprema proslavu Željkovorg rođendana sa Miljanom, koji će biti danas organizovan, te je priznala da je Marinković veoma brižan prema svom nasledniku.

- Ivan je još uvek u Nišu, kod nas. Miljana i on su planirali da sa Željkom odu na more, ali zbog njegovih obaveza oko emisije neće moći to da postigne. On je sa Željkom i Miljanom danas otišao do crkve Svete Petke, kupio im je brojanice, jer je danas praznik. Ne spavaju zajedno, Željko je spava sa Ivanom u svojoj sobi, Miljana sama u svojoj, ali ovako funkionišu dobro. Moj unuk je presrećan jer mu je otac tu, meni je najvažnije da on ima osmeh na licu. Za mog unuka, moju lutkicu, ja ću preći preko svega, ako je njemu lepo, on je najvažniji. Ivan ga je odveo u jednu radnju igračaka, koja nije jeftina, nije žalio para na to da ga usreći. Samo jedna kutijica igračaka košta pet hiljada dinara, ali ja smatram da ne treba da se troši, osećam se kao iz mog džepa da idu pare. Kupio mu je majicu koja je skuplja, skrenula sam mu pažnju da ne troši pare, nije dao Miljani da plati namirnice. Ne žali pare, sad je bolje u odnosu na prošlu godinu, stvari bolje funkcionišu. Ivanu ne želim ništa loše, ne mrzim ga, ali sam mu stavila do znanja da nisam mogla da ga hvalim jer je i on mene pljuvao, ali sam tokom svake posete manastiru palila sveće i njemu, jer je Željkov otac. Uvek može da dođe kod nas i bude sa Željkom, jer je njegov otac, neka se oseća kao u svojoj kući. Kad je mom unuku dobro, ja sam još bolje - istakla je Marija.

