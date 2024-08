Glup si kao noć: Kačavenda razvezala jezik o Samiru, otkrila da mu je davala lažnu nadu! (VIDEO)

Pršte varnice!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji gosti su Milena Kačavenda i Samir Ramović. Gledateljka Staša uzdigla je Milenu Kačavendu do nebesa, te je nahvalila najlepšim epitetima.

Čovek je glup kao noć i ne shvata da nisam želela da pričam o bilo čemu u rijalitiju, on može da priča da ga čekam i da priča gluposti. Kad sam ja govorila, ja sam to objašnjavala na moj banalni način da se ne upuštam u ljubavne odnose i zaista me to ne zanima -rekla je Kačavenda.

Kad je rekla da ćemo se možda naći na piću znači da daje nadu zaljubljenom čoveku -rekao je Samir.

Jeste dala sam ti lažnu nadu i ti si glup kao noć, jel ti lakše kad ti to kažem -*rekla je Kačavenda.

Ona smatra da je normalno da kaže kako ona meni nije odgovorila i onda kad kažem da mi je odgovorila odma kreće u napad jer joj to ne odgovara -rekao je Samir.

Milena je prelepa i moram da pozdravim jednog gospodina koji nije gost a to je Marko Đedović, on je jako bio hejtovan i razni komentari su kružili. Ja bih da im poručim da koliko god ih hejtuju mi ih obožavamo. Milena mi deluje kao divlja u srcu, razumna je i elokventna, ušla je u rijaliti sa razumom ne srcem i to je više puta naglašavala. Meni deluje da je u zadnjih mesec dana bila istrošena jako i da je psihički potonula, mislim da je stigao umor -rekla je gledateljka.

Autor: Nemanja Šolaja