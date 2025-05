Sloba Josipović vinuo učešće Uroša Stanića u nebesa, pa opleo po svim zlim jezicima! (VIDEO)

Stao uz njega!

Voditeljka Dušica Jakovljević u svom studiju je ugostila bivšeg učesnika rijalitija ''Elita 8'', Slobu Josipovića. On je ove noći došao kao podrška Uroša Stanića, te je na samom startu progovorio o Uroševom učešću.

- Meni je zadovoljstvo da dođem i podržim ljude koji su realni u komentarima. Ovo je moja kuća, živeo sam tu - rekao je Sloba.

- Svaka čast i vama i Urošu kako održavate prijateljstvo - rekla je Dušica.

- Uroš se dostojanstveno drži nakon svih uvreda koje je čuo o sebi i svojim najbližim. Najviše ga vređaju pominjajući tatu, a kada njima neko uvredi porodicu, onda bude vatreno krštenje - rekao je Sloba.

- Da li im smeta Uroševa iskrenost? - upitala je Dušica.

- On je od prvog do poslednjeg dana iskren. On je prijatelj i veran je do srži, ali ukoliko ga povredite, to je loše. Imamo Anu Nikolić koja vređa Uroša, a ona bi trebala najviše da ćuti jer je ona bila muško i sviđali su joj se muškarci - rekao je Sloba.

- Zbog čega smeta Ani i Kordi kada se pomene da je bilo muško? - upitala je Dušica.

- Ana je prihvatila sebe, ali mislim da Korda još uvek nije prihvatio da je ona sada žensko. Rada je i dalje zanimljiva jer je spontana i kaže na prvu ono što misli, ali i to sada pada u senku - rekao je Sloba.

- Kako gledate na Anđelinu vezu sa Gastozom? - upitala je Dušica.

- Sada se sve sleglo, ali mislim da je Gastoz na početku igrao igru. Ta veza će opstati napolju ukoliko se Anđela bude pitala, a ukoliko se on bude pitao, mislim da će on posle Elite živeti punim plućima - rekao je Sloba.

