Peja započeo s pravdanjem Terzi, osuđuje ga, ali ga neće ostaviti na cedilu (VIDEO)

Stao uz njega kada mu je najteže!

Na kratkoj pauzi za reklame, Jovan Pejić Peja stajao je ispod trema sa Borom Terzićem, te mu je razjasnio svoj stav.

- Prvi si me osudio i govorio mi sve, ti me savetuješ kao brat rođeni da izađem iz ovog problema - rekao je Terza.

- Naravno, da možeš da izađeš izađeš iz ovoga, šta treba da te bacim kao go*no i da te izgazim?! Ne treba to da ponoviš, ali treba da izvučeš iz ovoga pouku - rekao je Peja.

- Ja se nikada ne bih odrekao prijatelja, ti sebi zagorčavaš život sebi - rekao je Marko.

- On nema poštovanje, živ čovek se uči do kraja života, to je poenta cele priče. Imali su lični fokus na njemu pet dana pre toga i onda im je Milica došla kao du*e na nošu - rekao je Peja.

- Racionalno ne može da se podrži Terza, ja gledam i njih i vas, u pravu ste - rekao je Đedović.

- To su trebali pre tri meseca, a ne sada kada je Milica došla, to je meni kupovina poena - rekao je Terza.

- Ma ne samo oni, svi, reč niko nije rekao - rekao je Stefanović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić