Rekao je da bi me oženio i odveo kod majke u Bosnu: Slađa Poršelina razvezala jezik, pa kao nikad stala u Zolinu odbranu! (VIDEO)

Lazićeva neće da čuje ružnu reč za svog bivšeg dečka, iako je on više puta pljuvao po njoj!

Voditeljka Maša Mihailović u emisiji "Narod pita" pročitala je pitanja sa društvene mreže Tviter, prvo je bilo za Slađu Poršelinu.

- Kad će Poršelina da shvati da niko ne voli lepo upakovan poklon, a unutra ugalj. Ona je upravo to, operisana - glasila je poruka sa Tvitera.

- Nisam shvatila poruku, ali što se mene lično tiče hvala na komplimentima. Ne znam da li je to jer sam crna kao ugalj, drago mi je da sam potamnela, gorim - rekla je Slađa.

- Da li je Poršelina fejk Roleks zamenila originalnim? - glasilo je pitanje.

- Ne bih nosila fejk Roleks, moj sam dobila na poklon od dečka. Volela bih da kaže gde je video moj fejk Roleks, jer ljudi koji se ne razumeju pričaju da li je nešto fejk. Mene prate priče da vozim loš auto i nosim fejk stvari, nikad ne bih stavila fejk sat. Ja nisam iskompleksirana, a materijalista jesam - objasnila je Slađa.

- Bebice, znaš sa kim je bila Slađa, a za Teodoru se zna za Takija - pričitala je Maša.

- Znam kakav je Teodorim odnos bio sa Takijem - rekao je on.

Usledilo je novo telefonsko uključenje, javila se gledateljka sa Miljakovca.

- Slađu Poršelinu sam obožavala do večeras i navijala za nju, ali me je razočarala jer brani Bebicu, a zna kako je pričao da je bila sa starcima na moru i da zna kakve su boje kola bile. Sve najgore je pričao o tebi. Zola sve najgore pričao o tebi, ismejavao te, a ti o njemu sve najbolje - govorila je gledateljka.

- On je rekao da bi mene oženio i da bi me odveo kod majke u Bosnu. Tad se sprdao, a kad to drugo priča nije? Nikad ništa loše neću da pričam o Zoli - odbrusila je Poršelina.

Autor: Andrea Nikolić