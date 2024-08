Loš čovek, pun kompleksa: Bebica razvezao jezik o Asminu, smatra da se pere u narodu degradirajući Aneli! (VIDEO)

Ne skriva animozitet!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji gosti su Nenad Macanović Bebica, Slađa Blinda i Slađa Lazić Bošković. Nenad Macanović Bebica progovorio je o Asminu Durdžiću istakavši da ga smatra lošim čovekom koji je nesrećan svojim životom pokušavajući da konstantno degradira Aneli.

Bebice, šta ti misliš o Asminu? -pitala je voditeljka.

Pokazao je sve kako ne treba da bude, ostavio je dete i Aneli, lagao da nije sa njom u bratu, ona kakva god da je majka je njegovog deteta, u vezi sa Stanijom je bila najgora. Ja verujem da je to Stanijin uticaj i da je pokušala da se opere za sve što je uradila, pokušala je da nametne kako je Aneli loša majka i kako ide po afterima. Pokušala je da degradira Aneli kako bi se oprali kod naroda. Sve to govori kako je Asmin loš čovek, pun kompleksa, govorili su kako dete prosi po tramvaju, znam čime se bavi njen brat i znam da su ugledna porodica u Sarajevu. Pričali su kako je loša majka a ona se ne razdvaja od Nore, tačno se vidi da je mnogo voli i da je posvećena njoj. Mića je lepo rekao spremio sam kofu govana za njega, on je skupio hrpu novinara jer je klasično nemoćan. Ne razumem potrebu ako je srećan zbog čega se pravda toliko i bavi se nekim osobama iz prošlosti -rekao je Bebica.

Autor: Nemanja Šolaja