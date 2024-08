Iskrena do koske!

Ekipa portala Pink.rs porzagovarala je sa Snežom Kušadasi neposredno pred početak emisije "Narod pita" u kojoj je gostovala sa Darjanom Radomirovićem, svojim bivšim dečkom.

Kakva je situacija sa porodicom, da li si stupila u kontakt sa tatom?

- Ne, sve je isto, nisam se čula ni sa maćehom ni sa ocem. Ja sam sve prepiske poslala Pink.rs, ne želim više da budem budala i pokretni bankomat. Sestra i ja nismo dobre zbog njene dece, danas je njenoj ćerkici rođendan, čule smo se, u kontaktu sam sa decom, ali sa sestrom i njima ne. Ne pada mi napamet da budem ja ta koja će da ispravlja krivu Drinu, da ja popuštam. Ko hoće sa mnom, hoće, ko neće, srećan mu put.

Kakva je situacija sa nasledstvom, je l' su papiri kod tebe?

- Papiri nisu kod mene, papiri su kod Darijana, ali oni imaju jednu lošu sreću. Sve se digitalizovalo, tako da, eto. Što se tiče Darijana, sa njim je u kontaktu moj advokat, i dalje su u procesu vraćanja mojih stvari, sve što se nalazi kod Darijana, inače će dobiti zvaničnu tužbu i videćemo se na sudu. Neće se videti sa mnom, nego s mojim advokatom. On je rekao da će da vrati sve stvari u prisustvu dva svedoka, nikakav problem. Ma kakvo crno pomirenje...Saznala sam da dok je bio sa mnom, prvi dani veze, bio je sa njom, a bio je sa mnom u vezi. Pitala sam je što mi to sad šalje, zašto mi tada nije poslala, rešila bi me mnogih problema, a ona je rekla da nije smatrala to bitno. Nema veze, zahvalila sam joj se.

Stigao je DNK test da je on otac, kako to komentarišeš?

- Ja znam priču da je ona njega smarala i govorila da je avanturaš, on je mislio da on nije otac. Bio je dogovor da uradi DNK kada izađemo iz rijalitija, da bih bila sigurna s kim sam.

Kakav je tvoj ljubavni život, da li planiraš uskoro da staneš na ludi kamen?

- Rekla sam malo pre, ne planiram ništa, planirala sam letovanje, propalo je. Planirala sam dva puta venčanje, dva puta je propalo. Nek me uhvati dečko za ruku, da se venčamo, pa ćemo posle svadbu da pravimo.

S kim si u kontaktu od bivših cimera?

Maja i ja smo se sreli u Crnoj Gori...Srela sam ih, bili smo u istom hotelu, uvek su mi bili slatki, a uvek sam govorila da on nju iskorišćava. Ja sam za njihovu ljubav. Ne bi Maja išla s njim tako daleko da je avantura, a pretpostavljam da je i sa njegove strane tako da ima neke ozbiljnije namere.

Sneža je prokomentarisala i mnoge aktuelne teme, a detaljnije o tome pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić