Šok preokret: Ivan počeo da uteruje dugove Jeleni, evo za šta joj je tražio pare pre razvoda! (VIDEO)

Iskrenija nego ikad!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je učesnicu Elite Jelenu Marinković. Neša iz Štutgarta pitao je Jelenu detalje o razvodu sa Ivanom, ona je otkrila dešavanja nakon prethodne emisije sa Urošem Rajačićem.

Uključio sam se zbog Jelene. Sećaš li se mene Jeco? Naše kritike su uvek bile u granicama normale ali smo te podržali, da li ste posle emisije uzeli burek i jogurt i otišli gde treba? -pitao je gledalac.

Uroš je bio džentlmen pa me je ispratio do zgrade, ništa više od toga, samo smo uspeli da popričamo i shvatili smo da između nas ne ide. Što se tiče Ivana, nije hteo da mi vrati psa pa je hteo da skrene pažnju nekim parama, ako će to da promeni nešto eto platiću mu. On je mene ostavio bez teksta i stvarno znajući njega očekujem razne gluposti -rekla je Jelena.

Pričali smo o vama nešto i dotakli se Kulića, oni su par ekselans spoj i neka uđu u osmicu, ima da grmi sve -rekao je gledalac.

Ma da, samo neka su srećni zajedno, mene to ne zanima. Ja sam doživela od Miljane sve najgore, sad će još ispasti da sam ja smetala u tim međuljudskim odnosima i odnosu sa detetom a vrlo dobro se zna da sam ja imala dobru komunikaciju sa njima i svi su me hvalili od Kulića -rekla je Jelena.

Čuli smo da on ne želi da podnese razvod braka, šta se dešava? -pitao je gledalac.

Našla sam advokaticu i sve je rešeno, nema nikakvih problema -dodala je Jelena.

Autor: Nemanja Šolaja