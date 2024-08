Nije prvi put da mi blati porodicu: Jelena kivna na Ivana zbog vređanja njene sestre i majke, otkrila zbog čega se nisu venčali u crkvi! (VIDEO)

Sve crno na belo!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je učesnicu Elite Jelenu Marinković. Ona je otkrila sve o Ivanovim optužbama da je njena sestra došla samo na svadbu da se slika, priznala da joj nije ugodno kada joj blati celu porodicu.

Ivan i ti ste komentarisali vašu svadbu, ko je platio, šta se desilo tu? Zašto ste vi uopšte pravili svadbu? -pitala je Ana.

Meni je jadno da pričam o cenama i šampanjcima, to je nešto o čemu je Ivan pričao da sam ja bila šokirana ali takve budalaštine, ja sam želela od početka da se venčamo, prvenstveno crkveno jer sam ja osoba koja je vernik i jako mi je važno da se to ovekoveči pred Bogom. I da svaki put kad odlazim negde da se pomolim pred Bogom. Moji roditelji su se ponudili i moj otac je platio čitavu tu proslavu u restoranu, oko crkve se izjalovilo, on je imao problem jer nije znao da li je sa Gocom razveden u crkvi tako da nismo mogli da dobijemo potvrdu -rekla je Jelena.

On je rekao za tvoju sestru da je došla da se slika samo na venčanju? -pitala je gledateljka.

Ne znam ko bi dolazio iz Amerike samo da se slika to su gluposti, moja sestra je bila dobra sa njim i čak smo dolazili po nju na aerodrom, nikad nije želela da bude kod nas u stanu već je spavala u hotelu. Ali ovo nije prvi put da on blati moju porodicu, mojoj majci se nije dopadao naš odnos u početku i ona je smatrala da nismo jedno za drugo ali kada smo se smirili ona je promenila mišljenje i bila je na svadbi, sve je bilo normalno. On nije želeo da vidi svoju sestru, niti je pozvao na venčanje dok su moji svi bili dobri prema njemu -dodala je Jelena.

Autor: Nemanja Šolaja