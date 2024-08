Ne može da postane majka, pa se baca u starlete: Ivan brutalno izvređao Jelenu, udario joj na bolnu tačku! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je učesnicu Elite Jelenu Marinković. Ivan Marinković je žestoko popljuvao Jelenu, otkrio da ne može da ima decu pa zbog toga želi da se ostvari kao starleta.

Ivane, da li želiš da odgovoriš na pitanje zašto potenciraš da nije majka i nema decu? -rekla je Ana.

- Zato što treba da iznesem sve, istina je sve što pričam o njenim odnosima sa porodicom. Ona priča o mojoj sestri i ćerki, sa mnom ne možete tako da ona gostuje sama u emisiji i da ja nemam prava da pričam. Jelena je znala da ne možemo da imamo dete i zato je ovo uradila, zato me je prevarila, ona je žena koja ne može da ima dete -rekao je Ivan.

Ne služimo pijane goste da znaš -rekla je Jelena,

- Ona je mene optužila da sam impotentan i ja mogu da pokažem da nisam, to govori u prilog tome da ona ne može da ima decu i kad je shvatila to ona želi da uspe kao starleta, ona sada želi sve da napravi kroz rijaliti. Želi da uđe u elitu 8 i da bude sa prvim muškarcem u rijalitiju koji uđe. Kotistila me je 6 godina, živela na moj račun, ona je zaradila u rijalitiju samo 10 hiljada evra a ja preko 100 hiljada evra -dodao je Ivan.

Kako si živeo poslednje tri godine, naravno da si od mene -rekla je Jelena.

- Ona niti je završila fakultet, niti je apsolvent, iz Niša je pobegla za Beograd i imala je aferu sa nekim moćnicima, nema kome nije bila dužna, treba da joj bude sramota. Folirantkinjo ko je platio usta ta tvoja i grudi, koliko imaš para na računu? -pitao je Ivan.

Ja radila grudi, jel si ti normalan? Ja sam živela na Dorćolu i Novom Beogradu pre tebe budalo jedna -rekla je Jelena.

Seljančuro živela si po nasipima i prigradskim naseljima, kad si mene upoznala videla si Beograd.

Autor: Nemanja Šolaja