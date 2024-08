Očigledno on nije želeo to dete: Jelena priznala da su je pogodile Ivanove reči, prolila reku suza! (VIDEO)

Bilo je jače od nje!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Njena večerašnja gošća je Jelena Ilić.

- Ne znam kako ga nije sramota da mi priča to, čovek s kojim sam želela da imam dete. Niko ne može da me pogodi za to, osim njega. Očigledno on nije želeo to dete, zato je sve izbegavao. Odlagao je taj odlazak kod doktora. Pitala sam ga da li bi ušao u osmicu, rekao je naravno. Rekla sam mu je l' moguće da bi opet ušao, umesto da radimo na onome što nam je najvažnije. Uopšte nisam imala nameru da uđem u rijaliti - rekla je Jelena.

- Zašto je bio problem da ti se neko drugi dopadne, kad je Ivan rekao da nije hteo s tobom dete - pitala je Ana.

- Zmaerio je jer sam mu radila iza leđa. Nisam osetila ljubav mesecima. Bilo bi ispravnije da sam to prekinula, ali znala sam da ćemo se rastati napolju. U rijalitiju mi je bilo samo lakše da presečem. Znala sam u sebi da Ivan i ja nećemo izdržati - rekla je Ilićeva.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković