Bivšeg zadrugara i voditelja policija zaustavila na granici: Bez milosti mu sve izbacili iz auta, ovo su detalji

Filip Đukić zaustavljen je danas na granici Crne Gore i Srbije, saznaje Kurir.

Bivši učesnik rijalitija "Zadruga" i voditelj RED TV, Filip Đukić, predao je dokumenta na državnoj granici, nakon čega su mu policijski službenici rekli da vozilo parkira sa strane.

Očevidac koji se zadesio na licu mesta do detalja prenosi situaciju.

- Filip je sa prijateljima krenuo za Srbiju iz Crne Gore. Dole na primorju je bio na letovanju jer sam ga nekoliko puta sreo u Budvi. Upravo je zaustavljen na granici. Iz kola je morao da izbaci od stvari. Usledio je detaljan pretres. Malo je delovalo neprijatno jer su ljudi gledali šta se dešava. On je objašnjavao pripadnicima tamošnje policije da nema ništa da prijavi, ali uzalud, oni su pregledali kofere, prtljažnik, ma sve do najsitnijih detalja. Ne znam zbog čega im je baš on bio sumnjiv- priča naš očevidac.

Autor: Nikola Žugić